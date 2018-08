Festival aflyst: Billetkøbere får få eller ingen penge tilbage

Svigtende billetsalg og dårlig økonomi i Randers betyder, at arrangørerne bag Hede Rytmer opgiver at afvikle festivalen i Esbjerg. Og det er dårligt nyt for dem, der har købt billet.

Esbjerg: Hede Rytmer Esbjerg har opgivet at gennemføre festivalen, der skulle have fundet sted i Vognsbølparken den 7. og 8. september, skriver Ugeavisen Esbjerg.

Hede Rytmer Esbjerg annoncerede kort før jul, at man ville afholde festivalen sidst på sommeren, men nu har man set sig nødsaget til at aflyse.

Begrundelsen for aflysningen er til dels manglende billetsalg og dårlig økonomi ved Hede Rytmers arrangement i Randers tidligere på sommeren.

Her druknede festivalen i regn om lørdagen, der betød, at omsætningen på festivalpladsen i adskillige timer var tæt på "nul". Derfor arbejder man lige nu i Randers på at betale kreditorer, som de skylder penge.

Det har givet bekymringer forud for Esbjerg-arrangementet, hvor der er solgt omkring 2600 billetter. Flere af leverandørerne i Esbjerg er de samme, som har penge til gode i Randers, og disse kræver forhåndsgarantier for at tage til Esbjerg for at spille eller stille teknisk udstyr op.

- Det har været umuligt at arbejde på en løsning i juli, hvor hele landet holder ferie. Vi var forsvindende tæt på at finde ekstern investering, og havde vi haft en måned mere til at rette op på alt det som fulgte i kølvandet af Randers, havde jeg haft fuld tillid til at det kunne lykkes, siger Oliver Zähringer, der står bag festivalen, til Ugeavisen Esbjerg.

Hede Rytmer i Esbjerg har ikke erklæret sig frivillig konkurs, men kan blive tvunget til det alligevel, hvis firmaer eller private, der mener, at have penge til gode, kræver det. Typisk vil man få udbetalt en procentsats af sit tilgodehavende.

- Vi kunne godt indgive en frivillig konkursbegæring nu, men hvem vil det gavne. Derfor prøver vi at nå frem til en lidt en utraditionel løsning, hvor vi kan udskyde festivalen til næste år samme tid. Dette er trods alt det bedste af to onder, hvor de som har købt en billet får noget for deres penge, siger Oliver Zähringer til Ugeavisen Esbjerg.