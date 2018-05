Festival åbnede med masser af nærvær

Folk enten sad eller stod og lyttede intenst. Nogle helt tæt på hinanden i kropslig omfavnelse; andre med lukkede øjne i selvvalgt ensomhed. Sofaerne bag i teltet blev flittigt brugt, og selv børn, som kiggede indenfor i teltet, fornemmede lynhurtigt, at "ssshhh - her er der festival".

Programmet er smækfyldt med hede koncerter, og øllene ryger over bardiskene i hastigt tempo, men fredag tog festivalen sin begyndelse i et yderst roligt tempo. Baren var lukket, og folk i teltet blev bedt om at gå, hvis de talte for højlydt eller på anden vis forstyrrede den ro, man forsøgte at skabe omkring den norske musiker Thomas Dybdahl, som optrådte alene på scenen med sin guitar.

Der er opstået en kultur de senere år, der går i retning af, at den musik, der spilles på festivaler, skal være musik, man også har mulighed for at lytte til i stedet for bare at stå og snakke med naboen.

Har lyttet til debatten

- Vi har lavet det her tiltag, fordi vi har lyttet til den debat, der er omkring dét at gå på festival, blandt andet på Tobakkens hjemmeside. Der er opstået en kultur de senere år, der går i retning af, at den musik, der spilles på festivaler, skal være musik, man også har mulighed for at lytte til i stedet for bare at stå og snakke med naboen, fortæller Jesper Møller, tovholder på festivalen og medlem af foreningen bag festivalen. (Foreningen hedder "Fanø Vesterland").

Han oplyser, at det nye tiltag allerede inden fredag blev rost af mange, og at den intime koncert derfor formentligt er kommet for at blive.

Det er i år 6. gang, man afvikler Fanø Vesterland på Fanø, og Thomas Dybdahl er det første udenlandske navn på festivalen.

På spørgsmålet, om det er planen at udvide antallet af udenlandske koncertnavne, svarer Jesper Møller:

- Nej, det har vi ikke nogen musikalsk ambition om. Det har været et ønske at få Thomas Dybdahl på festivalprogrammet i mange år, og i år lykkedes det så. De fleste bands kan heldigvis finde ud af at spille intime koncerter, så på sigt vil der være gode muligheder for at tilbyde koncerter, der giver en stille og rolig start på festivalen.