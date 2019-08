Festival: Ribes gamle rock-drenge er klar til at fyre den af

I 50-året for Woodstock-festivalen holdes den 17. udgave af festivalen Riber Rock, som med Sten Mogensen som ankermand igen er klar til at få gårdhaven bag Postgården i Ribe til at syde og svinge.

RIBE: Tonerne af sange fra Beatles, Rolling Stones, Kinks og The Who kommer til at genlyde i gårdhaven bag Postgården på Nederdammen, når den 17. udgave af den lokale rockfestival, Riber Rock afvikles lørdag den 31. august med start fra klokken 13.

Sten Mogensen musikalsk rock-veteran fra Ribe - nu bosiddende i Odense - er manden bag festivalen, som er nummer 17 i rækken siden 2003 - året, hvor Sten Mogensen udgav bogen "Riber Rock", som beskriver udviklingen af det der startede med et jazzmiljø og endte med at blive et særdeles livligt og levende miljø for pop, rock, rhythm & blues ikke bare i Ribe, men i Sydvestjylland i årene fra 1960 til 1969.

- Til festivalen den 31. august mødes alle vi gamle gutter, som var aktive i rock og pop-miljøet igen. Vi er klar til at fyre den af. Med tresserrock, rhythm & blues og godt med gang i den. Det bliver råt og upoleret, og det kommer til at lyde som dengang vi spillede på Gasværket i Ribe, lover Sten Mogensen.

Han spiller selv med i bandet Me & The Others, som sammen med orkestrene Citation, The Horns og Old Boys Rock er de fire orkestre, som er på plakaten ved festivalen i Postgårdens gårdhave.