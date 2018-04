Festdag for lystfiskere i Ribe Sportsfiskerforening

Indvielsen af Ribe Sportsfiskerforenings to nye sheltere samt to bord-bænkesæt faldt mandag sammen med årets højdepunkt for lystfiskerne nemlig sæsonstarten på lakse- og havørredfiskeriet, som fik mange fiskere ud med fiskestangen.

Harreby: Mandag var i sandhed en festdag for lystfiskerne i Ribe Sportsfiskerforening. De kunne nemlig indvie to nye sheltere samt to bord-bænkesæt ved klubhuset nær Gels Å, som ligger i hjertet af foreningens fiskevand.

- Tænk sig at kunne tage herud en aften sammen med et par kammerater, grille lidt og hygge sig og gå ned til åen for at tage aften- eller nattetrækket. Bagefter kan man så gå op og sove eller hvile sig lidt, fortalte en glad formand for Ribe Sportsfiskerforening, Erik Dahlgren.

Det var ikke kun formanden for bestyrelsen, der var begejstret for de nye faciliteter.

- Shelterne vil gøre det meget nemmere bare at tage en sovepose med herud, sådan vi kan komme tidligt ud at fiske, sagde Holger Juhl-Hansen, der også var dukket op i dagens anden store begivenhed, nemlig sæsonstarten for lakse- og havørredfiskeri.

- Nu har fiskerne jo gået hele vinteren og ventet på at komme ud, så det har også lokket mange ud i dag, forklarede Erik Dahlgren, der også glædede sig over, at foreningens fiskekvote var steget sammen med fiskebestanden.