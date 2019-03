Fest og farver når den nye isarena bliver indviet

Esbjerg: Isen er klar, og det ligger nu fast, at Esbjerg Energy kommer til at møde Frederikshavn i kvartfinaleserien om det danske mesterskab, hvor de første kampe spilles fredag den 8. marts. Åbningsdagen for den nye isarena i Esbjerg søndag den 10. marts kommer til at byde på fest og farver, inden kampen skydes i gang klokken 19.00.

- Selv om kampen bliver vist i tv, venter vi udsolgt med 4.100 tilskuere, fortæller salgs- og sponsoransvarlig Per Hemme fra Esbjerg Energy. Dørene åbnes for menigmand klokken 16.30 og fra dette tidspunkt og indtil klokken 18.00 er der Happy Hour, så stemningen får en tak opad.

Esbjerg Energy venter mellem 600 og 700 til VIP-spisningen i Carlsberg Loungen inden kampen, og her vil der fra klokken 16.30 blive holdt taler af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), direktøren i Sport og Event Park Esbjerg, Niels Bækgård, direktøren i Danmarks Ishockey Union, Ulrik Larsen, direktøren i Esbjerg Energy, Peder S. Krogsgaard og formanden for Esbjerg Energy, Søren Mathiasen.

En halv time efter den første tale serveres for VIP'erne en buffet fra Den Røde Okse, mens Esbjerg Energys egen lounge ved denne lejlighed bruges til pauseforfriskninger.

Klokken 18.45 er der taler og offentlig åbning af den nye Granly Hockey Arena, hvor Jesper Frost Rasmussen klipper snoren, hvorefter der som nævnt er Face Off klokken 19.00. Vi kan i øvrigt nævne, at Esbjerg endnu ikke har formået at vinde over Frederikshavn i denne sæson.

Den nye isarena har med Esbjerg Energy Loungen kostet knap 70 millioner kroner, og nu håber alle spillere, trænere og ledere samt fans, at esbjergenserne kommer til at spille nye finalekampe om DM, og at de atter kan løfte trofæet som tegn på et nyt mesterskab. Dem har Esbjerg i alt syv af, nemlig i 1969, 1988, 1992, 1996, 2004 (den fantastiske finale mod AaB, hvor Esbjerg var bagud med 0-2 indtil kort før tid, men så vandt alligevel i overtiden), 2016 og 2017.