Fest for frivillige flyttes til Ribe

Også Bramming kan ifølge Henrik Vallø på et tidspunkt blive hjemsted for festen

De frivillige får priser

Formålet med Frivillig Fredag er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Frivillig Fredag bruges till at hylde de frivillige og anerkende dem for deres indsats ved at overrække frivillighedspriser.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september.

Rigtigt mange frivillige er aktive uden for Esbjerg, for eksempel i Bramming og Ribe, og nu sætter man så ekstra fokus på de frivillige uden for kommunens største by ved at flytte arrangementet til Ribe.

Arrangementet kan holdes hos Danhostel Ribe eller Ribe Fritidscenter med kagebuffet og overrækkelse af frivillighedspriser. Deltagerkredsen er frivillige sociale foreninger med medlemskab hos Frivillighuset Vindrosen.