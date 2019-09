Fest, farver og fyrværkeri ved indvielsen af Brammings nye skøjtesø

Fredag aften indviede Bramming deres nyrenoverede skøjtesø ved et fejende flot arrangement, hvor omkring 600 mennesker og en stor del af byens foreninger deltog i festlighederne. Borgmester Jesper Frost Rasmussen og lokalrådsformand klippede snoren til søerne, der tegner til at blive byens nye samlingssted.

Bramming: Festlighederne fredag aften blev kaldt indvielsen af Brammings nye skøjtesø. Men faktisk er den ikke ny - det føles bare sådan, for det er noget af en forvandling, de to søer har gennemgået over de forløbne år, hvilket lokalrådsformand Jørgen Holberg også lagde vægt på i sin indvielsestale. - Når jeg en gang imellem finder fotos frem, som er taget før og efter søen er blevet renoveret, så er der en verden til forskel. Det understreger blot, at det var en nødvendighed og en rigtig beslutning at få bragt skøjtesøen tilbage, og endda i en flottere udgave end tidligere, sagde Jørgen Holberg, mens han fra scenen på festpladsen kunne se, hvordan man kunne få en kanotur på søen, og at børnene legede lystigt ved søens kant. Jørgen Holberg klippede snoren til søerne kl. 19 sammen med Jesper Frost Rasmussen, og også borgmesteren talte om den imponerende makeover, søerne har fået. - Projektet er et rigtig godt eksempel på, hvor langt vi kan nå, når vi hjælpes ad. Fra flere sider er vi nemlig trådt sammen for at bakke op økonomisk, så vi kunne nå i mål med visionerne for skøjtesøerne, sagde Jesper Frost Rasmussen og fortalte, hvordan der har været midler til at rense søerne op, tynde ud i beplantningen, få ny belægning på stierne og sikre søernes kanter, et madpakkehus, en platform i ishockeysøen og intervalpæle til løbe- eller gåturen.

De fem sten Ved en trappe ned til søerne stod fem sten, der hver viste, hvem der havde ydet stor, økonomisk støtte til renoveringen af skøjtesøen.De fem er SE Vækstpulje, Esbjerg kommunes pulje til lokale projekter, Læge af Bramming Grethe Marie Justesens Fond, Lida og Oscar Nielsens Fond og Claus Sørensens Fond.

Vejret viste sig fra sin skønneste efterårsside, da Brammings nye skøjtesø blev indviet fredag aften. I dagens anledning var der kanoture på søen, og omkring 600 mennesker havde valgt at lægge vejen forbi for at fejre byens nye samlingssted. Foto: Kåre Welinder

To dygtige tøser Fredag aften var der ikke et ord om grim vaskehal eller grønne plantekasser i byens gågade. Alle omdiskuterede emner var lagt til side, for det var skøjtesøen, der var i centrum. For de omkring 600 fremmødte viste en kæmpelang kø, at også de gratis grillpølser og fadøl, der var sponsoreret af byens erhvervsdrivende, var en central del af aftenen, og rundt på pladsen blev det diskuteret lystigt, hvor flot den nye sø var blevet, hvor grim og sumpet den havde været før, og hvor dejligt det nu var at gå en tur rundt om søen. Selv Brammings gamle kommunegartner var tilfreds med det endelige resultat. - Det er virkelig flot, og både kommunen og folkene bag skal have alle de roser, de kan få. Også lokalrådet, der har kæmpet en lang kamp for dette projekt, kan være stolte, og det er dejligt at se, at så mange mennesker møder frem og bakker op, sagde Egon Westergaard, der næsten dagligt er kommet ved søen under renoveringen for at følge med. - Og så er der de to piger fra Esbjerg Kommune, de er nogle dygtige tøser, sagde Egon Westergaard og henviste til byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen og landskabsarkitekt Sara Termansen, der som kommunens bærende kræfter i projektet blev interviewet på scenen fredag aften om deres store arbejde.

Det var Bramming Lokalråd, der havde arrangeret festlighederne, hvor også 28 af byens foreninger var mødt frem for at vise, hvad de kunne. En af dem var taekwondo-klubben, mens der også var tennis, folkedans, natteravne, skydning, kroket og meget meget mere. Foto: Kåre Welinder

Foreningernes dag I tiden op til kl. 18 virkede Brammings gader næsten tomme, fordi byens nye anlæg havde suget borgerne til fest, hygge og fremvisning af byens mange foreninger. Der var Mopedheads, modelbaneklub, billard, tennis, folkedans, fitness og taekwondo, der var børn, bedsteforældre, hunde, babyer og elscootere, og da snoren blev klippet var der fyrværkeri, vandstråler over søen fra brandvæsnet og MTB-opvisning fra den lokale klub, og den fantastiske aften fik da også Jørgen Holberg til at ønske, at dette kunne blive en tradition fremover. - Jeg kunne have et ønske om, at arrangementet i aften fremover bliver til en årlig tilbagevendende begivenhed i form af foreningernes dag. Jeg tror vi kan gøre dette med succes i Bramming, og måske ad den vej få endnu flere borgere til at blive medlemmer i foreningerne, sagde Jørgen Holberg, inden festlighederne sluttede kl. 20 med musik fra et byrådsband bestående af Jakob Lose, Alex Sørensen, Jørn Boesen Andersen og Jesper Frost på vokal.

Byens erhverdrivende havde sørget for gratis øl og pølser til Brammings borgere ved indvielsen af søerne fredag aften. Og det var et hit hos de omkring 600 fremmødte. Foto: Kåre Welinder

På pladsens scene var der interview med flere centrale aktører fra renoveringen af søerne. Blandt andet var byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen(tv.) og landskabsarkitekt Sara Termansen på scenen for at fortælle om det store arbejde med søerne, ligesom også Jesper Frost Rasmussen og lokalrådsformand Jørgen Holberg blev interviewet. Foto: Kåre Welinder

Da snoren blev klippet skød brandvæsnet kanonen af over søerne, ligesom der var fyrværkeri, MTB-opvisning, musik og masser af liv. Foto: Kåre Welinder

Foto: Kåre Welinder