Feriekuller: Vores børn skulle behandles som burhøns

Forældrepanik og de tørre tal har fået Fanø Kommune til at droppe at samle Nordbys børn i én børnehave i sommerferien. Belægning på 212 procent fik politikerne til at trække nødbremsen. Budgetbesparelse på 20.000 kroner droppet.

- Vi var rystede over, at Fanø Kommune kunne planlægge på den måde, siger Rebecca Sandø, der er forælder til en barn i børnehaven.

Fanø: Børnehavebørn var tæt på at ende som burhøns på Fanø. For at spare 20.000 kroner havde øens politikere i budgetforliget for 2019 besluttet at samle børnene i Nordbys to børnehaver i den ene af børnehaverne, Fanø Børnehave, i sommerferien.

Det var forældres reaktion på den voldsomme overbelægning og de faktiske tal, der fik politikerne i Børne- og Kulturudvalget til at træde på bremserne. En uge før børnene fra både Odden Børnehave og Fanø Børnehave skulle stuves sammen, fik forældrene fredag den 21. juni besked om, at sampasningen af børnene og besparelsen på 20.000 kroner er droppet.

- Da vi fik 5-7 henvendelser fra forældre og så tallene, valgte vi at skrinlægge planerne, siger formanden for Børne- og Kulturudvalget Niels Heinel (Miljølisten).

Derfor gik Rebecca Sandø for kort tid til kamp for at få sat en stopper for sampasningen. Forældrebestyrelserne kontaktede politikerne, og der blev lagt pres på Børne- og Kulturudvalget.

At det var alvor, stod klart, da forældrene blev informeret skriftligt om sampasningen af kommunen, ligesom de var blevet bedt om at oplyse om børnenes sommerferie allerede inden 1. marts.

Toiletter og brandsikkerhed

- Det var supertæt på at blive virkelighed. Byrådet var klar over planerne, men på det seneste byrådsmøde blev der ikke snakket om det. Først da vi bad om at få det på Børne- og Kulturudvalgets dagsorden, skete der noget, fortæller Rebecca Sandø.

Fra udvalgets formand, Niels Heinel, fik forældrene derefter at vide, at der ville komme en løsning, og at de ikke skulle være bekymrende.

Der vil planlagt med personale fra begge børnehaver i hele perioden med sampasning. Men forældrene kunne blandt andet pege på manglende toiletter, ligesom de satte spørgsmålstegn ved brandsikkerheden ved at samle så mange børn i en institution.

- Det havde man tilsyneladende ikke skænket en tanke, siger Rebecca Sandø og glæder sig over, at politikerne fandt en fornuftig løsning.

- Vi kunne jo se, at det ikke var en god løsning. Vi havde planlagt med at bruge toiletter og faciliteter i hallen, men det, der var helt afgørende, var antallet af børn - det kunne simpelt hen ikke lade sig gøre, siger Niels Heinel.

Beslutningen betyder, at denne del af budgettet er omstødt.

- Det ville være for klodset ikke at lytte til forældrene og tallene. Man kan sige, at vi var lige lovlig sent ude, men det var ikke for sent. Der er rettet op i tide, siger udvalgsformanden.

Formålet med besparelsen var at udnytte ressourcerne bedst muligt, idet man forventede, at der kun ville være et mindre antal børn, der skulle passes i sommerferien.

- Folk har så et større behov for pasning, end vi havde ventet, og så skrinlægger vi sampasningen, siger Niels Heinel.