Feriekolonier i Sønderho og Rendbjerg bliver bevaret - indtil videre

Sønderho Feriekoloni er et aktiv for kommunen, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) håber, det lykkes at få både kommunens egne skoler og måske også udenbys skoler til at bruge kolonien meget mere, så økonomien kan blive bedre. - Det er jo fordi, det er blevet mere omkostningstungt for skolerne at sende lærerne på lejrskole, så de holder igen, men det er synd. Det er så fine rammer derovre, siger han. Arkivfoto

De børn, som har glæde af at komme på lejrskole eller sommerferiekoloni på Esbjerg Kommunes to kolonier, kan ånde lettet op. I budgetforliget valgte politikerne at bevare de to kolonier. Men Sønderho Feriekoloni skal formå at booke flere ophold ind, hvis den skal overleve på sigt.

Esbjerg/Sønderho: Et væld af henvendelser er landet hos JydskeVestkysten, siden avisen tirsdag skrev, at feriekolonierne i Rendbjerg og Sønderho var i farezonen for at blive sparet væk i det kommunale budget. Alle sammen fra børn og forældre, som kan fortælle glade historier fra deres somre eller lejrskoler på de to kolonier og som begræd kommunens overvejelser om en lukning. Efter budgetforligt kan de mange kolonifans ånde lettede op, for politikerne endte med at bevare begge kolonier. Dog med den tilføjelse, at Sønderho Feriekoloni må gå nye veje for at få flere gæster til kolonien. Feriekolonierne i sommerferien fortsat helt booket ud og med venteliste, men resten af året er belægningen ikke så stor, fordi folkeskolerne har skåret ned på deres lejrskoler. - Sønderho Feriekoloni fortsætter. Det ligger helt fast. Men rigtig meget af tiden er kolonien ikke lånt ud, og her kunne man leje feriekolonien ud til andre kommuner eller måske andre interesserede i Esbjerg Kommune og på den måde skabe noget indtægt, siger udvalgsformand Diana Mose Olsen.

Min søn Frederik på syv år var af sted på sommerkoloni i Sønderho i år og har fået sig en uforglemmelig oplevelse, som han stadig taler om. Jeg er lettet over, at de bevarer kolonierne, for de er helt kanon. Børnene får oplevet så meget godt med at komme ud i naturen, sove udenfor, være mere selvstændige og få en masse nye kammerater. Frederik insisterer på at komme af sted igen. Louise Olafson Nielsen