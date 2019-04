Femte år i træk: Endnu et år med fremgang for Logitrans

For femte år i træk kan Logitrans A/S i Ribe glæde sig over en højere omsætning og gode resultater - uden at have udvidet medarbejderstaben.

Ribe: Direktør for Logitrans, Gitte Kirkegaard, vurderer, at det især er "fordi vi løfter i flok", at virksomheden kom ud af 2018 med et godt resultat.

- Det er nu snart fire år siden, vi kunne fejre 75 års jubilæum, og i 2018 har vi slået hele to rekorder: En på den største omsætning for en måned og en for det bedste resultat for en måned, og så sluttede vi også det samlede år med et resultat på næsten otte millioner kroner. Resultatet lever ikke op til vores forventninger, men er dog 15 procent bedre end sidste år. Når vi vurderer tallene, forholdene og betingelserne på markederne, kan vi være godt tilfredse med resultatet, siger direktør Gitte Kirkegaard i en pressemeddelelse fra Logitrans.