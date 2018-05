Feminas kvindeløb satser på de festlige elementer

- Vi på Femina glæder os til at holde et brag af en løbefest sammen med Lidl - for alle Danmarks dejlige og livsglade kvinder. Så tag træningstøjet på og fejr foråret og livet sammen med os. Vi glæder os til at møde dig til ét af løbene rundt omkring i landet, lyder det opmuntrende i en pressemeddelelse fra Feminas chefredaktør Camilla Kjems.

Esbjerg: For fjerde gang arrangerer magasinet Femina og Lidl i fællesskab motionsløb for kvinder i alle aldre. I Esbjerg bliver det 23. maj, og under temaet "energi, glæde, hygge" kan deltagerne kombinere motion med hyggeligt samvær, smagsprøver og konkurrencer.

Det er okay at være forpustet

Selv om hyggen er vigtigere end konkurrenceelementet, er det vigtigt for løberne at have energidepoterne fyldt godt op, inden de begiver sig ud på ruten. Her kan deltagerne få hjælp blandt løbets sponsorer både før, under og efter løbet. Løberne kan bl.a. få vand, frisk frugt og snackposer med nødder, frø, bær og frugt.

Deltagerne kan også deltage i en fotokonkurrence på Lidls Facebookside:

- Og det er helt okay, hvis man er lidt forpustet på billedet. Vi glæder os bare til at se en masse billeder med glade og aktive kvinder fra løbene, siger marketingchef for Lidl, Heidi Vittrup.

Der afholdes ni løb rundt om i landet i perioden 14. maj til 5. juni - flere steder er der allerede udsolgt. I Esbjerg holdes løbet som nævnt onsdag 23. maj med start på Mågeparken.