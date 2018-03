Fem boligprojekter i Esbjerg Kommune er i fare med ghettoudspil

AB har gjort klar til at renovere og ombygge for over en halv millard kroner i Sædding, men måske bliver det ikke til noget. Tegning: Årstiderne Arkitekter.

Regeringens ghettoudspil lægger op til, at milliarder fra Landsbyggefonden skal øremærkes til udsatte boligområder. Det kan gå ud over blandt andet ABs renovering i Sædding til godt en halv milliard kroner.

Esbjerg Kommune: Fem større og mindre almennyttige boligrenoverings-projekter i Esbjerg Kommune kan være i fare som følge af regeringens udspil om parallelsamfund. Et af dem er Arbejdernes Boligforenings storstilede renoveringsprojekt til mere end en halv milliard kroner i Ådalsvænget, Ådalsparken og Ådalshaven i Sædding. Fagbladet Boligen har netop offentliggjort en liste over renoveringsprojekter i helt almindelige boligområder, der som følge af planen enten droppes eller udskydes på ubestemt tid. Det fremgår nemlig af udspillet, at Landsbyggefondens samlede renoveringsramme fra 2019 til 2026, altså over otte år, samlet set skal være på 21 milliarder kroner, men heraf er de 12 milliarder øremærket til de udsatte områder. Det betyder som udgangspunkt, at der kun er ni milliarder kroner til at finansiere renoveringerne fra 2019 til 2026, hvilket svarer til godt en milliard årligt. Det umiddelbart gigantiske beløb til trods rækker pengene ikke langt i forhold til alle de boligforeninger landet over, der står i kø for at få økonomi til renoveringer, advarer Danmarks Almene Boliger.

Projekterne Ifølge Fagbladet Boligen, der har udarbejdet en liste over de renoveringsprojekter, der kan komme i fare med regeringens ghettoudspil, er der tale om fem projekter i Esbjerg Kommune, der regner med støtte til renoveringer fra Landsbyggefonden..

Det drejer sig dels om Arbejdernes Boligforening 23 - Ådalsvænget/Ådalshaven/Ådalsparken - med 606 boliger. Heraf regnede AB med finansiering fra Landsbyggefonden på 308,4 millioner kroner ud af de 563 millioner kroner, ombygningen koster.

Derudover nævnes Boligforeningen Fremad 6 med Siriusparkens 219 boliger til 40 mio. kr. fra Landsbyggefonden, Boligselskabet BSB Esbjerg afdeling 50/02 med 100 boliger og 24,2 mio. kr., og Bramming Boligforening 4, Godthåbparken, med 145 boliger med 18 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Desuden Ribe Boligforening 30, Nipsvej m.fl. med 38 boliger til et beløb fra Landsbyggefonden på to mio. kr.

I alt løber listen i Esbjerg Kommune op på i alt 392,5 mio. kr.

Ifølge Center for Boligforskning rummer den almene boligsektor i Danmark e 21 procent af landets boliger, og huser næsten en million mennesker.

For Esbjerg Kommunes vedkommende nævnes i alt fem boligprojekter, hvoraf ABs renoveringsprojekt i Sædding er det største med et beløb fra Landsbyggefonden på 308 millioner kroner. Alt i alt er der projekter fra Esbjerg Kommune for små 400 millioner kroner på listen. Formanden for AB, Poul-Erik Hansen, kalder det en katastrofe. AB har forlængst fået beboernes opbakning til renovering af de i alt 606 lejligheder, der hårdt trænger til en overhaling. Alt i alt 567 millioner kroner skulle der bruges på den totale ombygning af boligforeningens største afdeling fra 1981-1984. - Vi er i fuld gang med projekteringen, og Landsbyggefonden havde sagt god for, at vi kunne gå videre med projektet og komme på i 2019 med penge. Jeg er meget bange for, at det nu droppes eller udskydes på ubestemt tid. De mange borgere, der bor i en almen bolig uden for et udsat boligområde, risikerer at gå glip af renovering af gamle køkkener og rådne vinduer, selvom de har sparet op til det over huslejen. Lejerne i almene boligforeninger indbetaler jo til Landsbyggefonden til renoveringer, så det er vores egne penge, der nu distribueres til anden side. Man kan kort sagt sige, at almennyttige boligforeninger jo påtager sig et samfundsansvar i form af, at vi skal finde boliger til socialt udsatte, flygtninge og indvandrere, og nu skal vi så også betale for at løse det samfundsansvar, siger Poul-Erik Hansen.