Fejlfinding: nyt p-system i Ribe midlertidigt lukket ned

Onsdag blev det elektroniske parkeringshenvisnings system i Ribe lukket ned. Årsagen er, at der er meget stor fejlvisning til de kommunale parkeringspladser. Henvisningssystemet til parkeringspladserne ved Kvickly og Føtex fungerer til gengæld forsat.

RIBE: Siden torsdag i sidste uge har medarbejdere fra det firma, som har leveret det elektroniske parkeringshenvisningssystem i Ribe arbejdet på at lokalisere de fejl, som har betydet, at der på de opsatte parkeringstavler er vist et forkert antal ledige parkeringspladser til de kommunale parkeringspladser i Ribe.

Men endnu er fejlene ikke fundet, og derfor sendte kommunens drift & anlægschef, Morten Andersson tirsdag aften en meddelelse til politikerne i teknik & miljøudvalget om, at parkeringshenvisningssystemet onsdag ville blive midlertidigt slukket. Det gælder for tavlerne til de kommunale parkeringspladser - blandt andet P Nord og P Øst - mens tavlerne til parkeringspladserne ved Kvickly og Føtex fortsat er tændt.

- Der har i en periode været misvisende oplysninger på parkeringstavlerne, som har betydet at der har været stor divergens i det antal ledige pladser tavlerne viste og det reelle antal. Fejlvisningen har været mere end 100 procent, fortæller Morten Andersson.

- Dermed har systemet været til mere skade end gavn, og det er baggrunden for, at vi har lukket det midlertidigt ned, siger Morten Andersson.