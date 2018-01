Fejende flot nytårskoncert fra Esbjerg Ensemble

Esbjerg: Selvom 2018 kun er få dage gammel, så afholdt Esbjerg Ensemble alligevel årets største koncert, da de lørdag eftermiddag holdt nytårskoncert i Musikhuset Esbjerg.

Flere af landets dygtigste musikere lagde fra land med brask og bram med ouverturen fra Strauss' "Flagermusen", inden konferencier og operasanger Joachim Knop gik på scenen for præsentere den dygtige sangerinde Tuva Semmingsen. Hun sang først et stykke fra Händels "Serse" inden hun sammen med husbond Joachim Knop gav sig i kast med Mozarts "Don Giovanni" foran en desværre ikke helt fyldt sal i Musikhuset.

Ensemblechef Katrine Ganer Skaug var glad for nytårskoncerten, der bød på imponerende 70 musikere, 100 børnesangere og 10 dansere fordelt over to underholdende timer med dirigent Henrik Vagn Christensen i front, men helt så vidt som til at kalde koncerten for det største i 2018 ville hun dog ikke.

- Vi er meget stolte af vores program her i året for vores 50-års jubilæum, så jeg kan ikke vælge nogen koncerter frem for andre, men rent dimensionsmæssigt, så er nytårskoncerten den største. Det er uden tvivl den største produktion, vi har i Esbjerg Ensemble, og den er et samlingspunkt for mange, siger Katrine Ganer Skaug om koncerten, der har været afholdt i mere end 25 år.

Koncerten følger op på nytårssuccesen fra 2017, og hårene rejste sig formentlig på de flestes arme, da børn i flere aldre fra Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor og Konservatoriets Pigekor myldrede ind og fordelte sig ud over hele salen, hvorefter de med lys i hænderne og skønne barnestemmer sang Thora Borchs "Skyerne gråne og løvet falder".

- Scenen er fyldt op med noget af det bedste, man kan forestille sig, og vi er stolte af at have Joachim Knop og Tuva Semmingsen som solister og den røde tråd gennem forestillingen, siger Katrine Ganer Skaug.

Ensemblet afholder nytårskoncerten igen søndag 14. januar kl. 16 i Musikhuset Esbjerg.