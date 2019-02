Bramming: Børnene kan godt begynde at ønske sig yndlingskostumet. Og deres forældre kan godt gå i gang med symaskinen og indkøb af stof og tilbehør. For også i år bliver der tøndeslagning i Bramming på fastelavns-lørdag. Men i stedet for at holde tøndeslagningen på Nørretorv, hvor det har været traditionen de senere år, så bliver det i år i den store hal hos Storgaard Biler på Ribevej, der skal slås katten af tønden.

- Det har været et ønske fra flere, at tøndeslagningen bliver flyttet indenfor, da vejret har vist sig fra sin værste side med kulde, frost og regn. Det har fået færre og færre til at deltage, siger Karina Rimmen, der er eventkoordinator for Bramming Handels-, Håndværker- og Industriforening, i daglig tale blot HHI.

- Nu har vi fundet et sted, hvor vi kan slå katten af tønden indendørs. Det er hos Storgaard Biler på Ribevej. Så håber vi på, at børnene og deres forældre går op i byen bagefter, hvor der vil være gode tilbud i forretninger, tilbud som kun er der den dag, siger Karina Rimmen.

Det er den enkelte forretning, der bestemmer, om den vil deltage og hvad der skal på tilbud.