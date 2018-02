Fastelavn i frostvejr gav en kold feriestart

Bramming: Der var dømt iskolde pinsesser og forfrosne Spidermænd i Bramming, da byens ugeavis, Bramming HHI og Den Lille Bager lørdag indkaldte til den årlige fastelavnsfest på Nørretorv.

Her blev der slået katten af tønden to steder, og man så alt fra en uhyggelig korsedderkop til en energifyldt Zoro. Der var også prinsesser i et stort udvalg, små og store Spidermænd, en enkelt mariehøne, en hårdtslående betjent og besøg fra andre planeter.

Mange børn mødte dog op uden at være klædt ud, og flere af de fremmødte forældre gav udtryk for, at det er alt, alt for koldt at holde fastelavnsfest udendørs.

- Jeg forstår altså ikke, hvorfor man vælger at holde sådan et arrangement udendørs. Det ville fungere meget bedre, hvis børnene slog katten af tønden indenfor. Så kunne mange flere møde op udklædte. Når arrangementet er udenfor, skal børnene have flyverdragter på, og så er der mange, der dropper udklædningen. Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ, og det er dejligt, her er så stor tilslutning, men det er altså en kold omgang, lød det fra Nicolaj Grønkjær, far til to børn, som deltog i fastelavnsfesten - en datter på 4 1/2 år, som mødte op uden udklædning, og en baby, som lå og varmede sig i barnevognen.