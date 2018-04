Farvel til en skøjtehal med gode minder og triumfer

Esbjerg: Med bronzekampen mod Rungsted Seier Capital lørdag aften blev der sat et punktum for mange års oplevelser i Granly Hockey Arena, hvor fansene fra Yellow Inferno på den gule mur, sponsorerne og de øvrige tilskuere har oplevet flere store triumfer.

Nu er det slut med skøjtehal 1, som i de næste 14 dage vil blive ryddet, mens nogle af tingene flyttes over i skøjtehal 2, blandt andet 110 af de nuværende siddepladser, mens resten - 670 - bliver brugt på Granly Speedway Arena. Skøjtehal 2 bliver i den kommende sæson spillested for Esbjergs hjemmekampe i grundserien, mens et eventuelt slutspil kommer til at foregå i den nye isarena, som K.G. Hansen & Sønner går i gang med at opføre, så snart Granly Hockey Arena er tømt for inventar.

- Vi får plads til omkring 1.200 tilskuere i hal 2 og vil gøre alt for, at både sponsorer, fansene og tilskuerne får så gode forhold som overhovedet muligt, siger direktøren i Esbjerg Energy, Peder Krogsgaard.

- Vi flytter bænke og stole fra erhvervsbalkonen i den gamle hal over i hal 2, hvor sponsorerne kommer til at sidde ned på et stillads. Energy og moderklubben vil forsøge at skaffe midler til en balkon, men meget tyder på, at stilladset bliver løsningen. Der kommer også en fanzone i hal 2, så stemningen bliver intens og kan komme til at minde om den, som herskede i den gamle kostald i Vojens, inden SønderjyskE fik den imponerende SE Arena, tilføjer Peder Krogsgaard.

- I forbindelse med kampene i hal 2 bliver der også sat nogle telte op med boder (et til sponsorerne og et til fansene), ligesom der bliver toiletfaciliteter i teltområdet. I den kommende sæson får vi naturligvis dårligere forhold i grundserien, men vi vil som nævnt gøre vort bedste for at tilfredsstille tilskuere, fans og sponsorer, og glæder os derfor ekstra meget til, at den nye isarena står klar, siger Peder Krogsgaard.