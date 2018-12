Farvel til Bramming Rådhus

Inden selve nedrivningen går i gang, giver Bramming Boligforening fredag den 4. januar byens borgere muligheden for at få et kig indenfor i den gamle rådhushal.

Bramming: I januar 2017 skiftede de sidste af Esbjerg Kommunes ansatte deres arbejdsplads på Bramming Rådhus ud med det gamle rådhus i Ribe, og nu her to år efter er der igen liv på den gamle rådhusgrund i Bramming, hvor Bramming Boligforening inden længe begynder opførelsen af i alt 51 nye flotte almene boliger. Det bliver BM Byggeindustri, Prisme Arkitekter og Ingeniør MOE, som sammen med Boligkontoret Danmarks byggeafdeling og Bramming Boligforening skal forvandle det gamle rådhus til et flot nyt og interessant byggeri med en god og gennemtænkt disponering af boligernes fordeling og placering.

Inden selve nedrivningen går i gang, giver Bramming Boligforening nu byens borgere og øvrige interesserede muligheden for at få et kig indenfor i den gamle rådhushal. Det sker fredag 4. januar 2019 mellem klokken 14 og 16.

- Her er der også mulighed for at høre nærmere om det nye byggeri, og der vil også være gratis opskrivning til ventelisten på dagen, udtaler formanden for Bramming Boligforening, Bo Langendorff i en pressemeddelelse.

Han håber, at mange vil have lyst og mulighed for at kigge indenfor, og tage del i opstarten af det nye spændende byggeri.