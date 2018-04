Farup tog skraldet

Farup: Igen i år var Farup-borgerne heldige med vejret til den årlige affaldsindsamling. Under søndagens solstråler samlede cirka 60 borgere fra Farup skrald sammen på forskellige ruter i byen og området omkring.

Skraldesækkene blev fyldt med alt mulig skrald fra veje, buskadser og grøfter, og særligt én genstand gik igen i sækkene.

- Dåser. Dem finder vi mange af, selvom antallet i år er lavere end førhen. Og det er tyskerdåser det hele, hvilket sikkert skyldes, at vi er tæt på grænselandet, fortalte Jens Nielsen.

Det var ottende gang, at Farup deltog i affaldsindsamlingen, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Søndag blev det til 25 skraldesække, og det var mindre end tidligere år.

- Jeg tror, at når vi i så mange år har haft fokus på skrald, betyder det, at der generelt kommer til at ligge mindre skrald rundt om i byen. Nu samler folk skrald løbende, når de eksempelvis er ude at gå en tur i byen, forklarede Jens Nielsen, der som tidligere formand for borgerforeningen i Farup var med til at starte skraldedagen.