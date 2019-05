Farup festede for byens nye medborgerhus

FARUP: Huset har været i brug siden midten af marts, men på en lidt småkølig og grå fredag aften var det tiden at markere den officielle indvielse af Farup Fælled - Farups nye kultur- og medborgerhus. Og indendøre skinnede solen i overført betydning af både glæde og stolthed over det færdige resultat, som rigtig mange Farup-borgere har bidraget til i form af masser af frivillige arbejdstimer og økonomisk støtte med blandt andet køb af lånebeviser.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), kom til Farup direkte fra guldhyldest på Torvet i Esbjerg, og inden han klippede den røde snor og erklærede medborgerhuset for indviet konstaterede han, at der gik en længere proces forud med masser af hårdt arbejde, inden man nu stod med det færdige resultat.

- I har fået bygget et flot hus på 700 kvadratmeter, som I kan være stolte af. Det har givet et helt særligt sammenhold i Farup, og I har med dette her projekt vist, at I kan få drømme til at gro, konstaterede Jesper Frost Rasmussen.

Ole Rasmussen, formand for projektgruppen, slår fast at det nye medborgerhus allerede har vist sin værdi de første måneder.

- Det har styrket os som lokalsamfund, fordi det har betydet, at rigtig mange her har fået nye venskaber og et større netværk. Det gør, at folk bliver gladere for at bo i Farup, og det spreder sig som ringe i vandet, siger han.