Farup Landsbyfælled er tæt på at være færdig

Der arbejdes intenst med de sidste detaljer for Farup Landsbyfælled, så man kan være klar til, at stedet bliver klar til udlejning 1. marts.

- Det betyder, at vi kommer ud med en gæld på 250.000 kroner, og det er også det, vi havde ventet. Nu kan vi se en ende på det hele, og inventar og det meste udstyr er også indkøbt. Samtidig er entreprenørerne begyndt at rive Farup Skole ned, så der sker virkelig noget herude, siger Ole Rasmussen.

- Der er virkelig blevet arbejdet hårdt. Her har Mogens Sørensen været med til at lede og fordele det frivillige arbejde, og hans utrættelige arbejde og enorme indsats har været uvurderlig for projektet. Der har også været et torsdags aftenhold med unge mennesker, og et onsdagshold bestående af syv pensionister og efterlønnere, og jeg tror, at vi alle er overraskede over, hvor stor en indsats, pensionisterne har ydet, siger Ole Rasmussen, der glæder sig over at budgettet holder.

En stor del af arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft, hvor der både arbejdes i weekender og hverdage, og formanden for bestyrelsen bag Farup Landsbyfælled, Ole Rasmussen, er imponeret over de mange frivilliges store indsats.

Farup: Selv om det har taget trekvart år længere end forventet er der igennem de sidste snart to år blevet arbejdet hårdt med at få skabt Farup Landsbyfælled.

Farup Landsbyfælled bliver klar til udlejning 1. marts, og bestyrelsen bag det nye fælleshus forventer at holde en officiel indvielse i april måned. Huset har kostet 5,5 millioner kroner, og Farup Landsbyfælled er på godt 700 kvadratmeter. Der bliver et stort festlokale, hvor der også kan laves gymnastik, og så bliver der plads til lokalarkiv, ungdomsklub, dagplejere og andre lokale interessenter.

Et godt sammenhold

Med projektet har Farup fået et nyt samlingssted, ligesom hele området har fået et nyt festlokale og koncertsted, der kan huse 150 mennesker.

- De første fester bliver afholdt i huset i marts måned, og vi glæder os til at høre folks mening om stedet, siger Ole Rasmussen.

Knud Wind og Palle Bondrup har begge været med på onsdagsholdet med efterlønnere og pensionister.

- Det har været sjovt, og vi har lært hinanden at kende på en ny måde, og der er opstået nye venskaber. Vi har spartlet, isoleret, malet, tapetseret og meget andet, og lige nu er det gulvet i den store sal, som vi bruger tid på. Det er udfordrende på den gode måde, for det bliver jo synligt, og så kan vi jo bagefter fortælle, at vi har lavet det, siger Knud Wind, mens Palle Bondrup deler begejstringen.

- Jeg kan godt lide arbejdet med at bygge noget, og det får jeg udlevet her. Det var en god idé at lave et onsdagshold bestående af os, der er stoppet på arbejdsmarkedet, for vi er stort set fuldtallige hver gang. Og så tror jeg, at vi alle glæder os over at gøre noget for byen, siger han.