Farup Forsamlingshus skal omdannes til en grøn oase

Foreningen bag Farup Forsamling har bedt politikerne om at ændre områdets anvendelse i kommuneplanen, så man dermed for eksempel vil kunne rive bygningen ned og i stedet lavet en grøn oase.

Ribe: Mens de gæve indbyggere i Farup efterhånden har knoklet mere end et halvt år på bysamfundets nye kultur- og aktivitetshus, som nu er nået til den indvendige indretning, lander fremtiden for Farup Forsamlingshus nu på politikernes bord på rådhuset i Esbjerg.

Det sker, når medlemmerne af Plan & Miljøudvalget tirsdag skal tage stilling til Foreningen Farup Forsamlingshus' anmodning om åbne op for en anden anvendelse af området - en anmodning, der meget vel kan ende med, at matriklen på Farup Kirkevej 33 overfor kirken ender som et nyt grønt åndehul.

Foreningen har gjort gældende, at den nuværende funktion for forsamlingshuset fremadrettet flytter i forbindelse med åbningen af det nye kultur- og aktivitetshus, og for at undgå at forsamlingshusbygningen derefter står og forfalder, ønsker foreningen, som ejer bygningen og grunden, at området bringes i anvendelse til andet formål som boliger eller måske som grønt område for det omkringliggende boligområde.

- Det handler grundlæggende om, at vi gerne vil have nogle flere anvendelsesmuligheder for grunden. Det ville være ærgerligt, hvis vi skal have en kedeligt, tom bygningen stående, fortæller Jeanette Grøndahl Andersen, formand i Foreningen Farup Forsamlingshus.