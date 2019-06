Fartkontrol skaber debat i Tjæreborg: Fotovogne er ikke vores fjende

I og omkring Tjæreborg oplever de problemer med bilister, der kører for hurtigt. Derfor opfordrer en borger på Facebook til, at brugere på siden "Opslagstavlen Tjæreborg" ikke advarer andre om, hvor politiets fotovogne holder parkeret.

Esbjerg: Er politiets fotovogne pengeindkrassende fjender eller tjener de et ædelt formål, der forhindrer, at færre skal miste livet eller komme til skade i trafikken.

Den debat er blusset op i Tjæreborg efter et opslag på facebook-siden "Opslagstavlen Tjæreborg". Her undrer Pernille K. Ellegaard sig over, at folk anvender den lokale facebook-side til at informere om, hvor fotovognene er placeret i og omkring Tjæreborg:

"Hastighedsoverskridelser er et stort problem i Tjæreborg og omegn, og derfor undrer det mig, når folk i denne gruppe informerer om, hvor fotovognene er placeret i dette område. Disse folk undergraver muligheden for, at politiet og kommunen kan få et reelt billede af problematikken, og dermed muligheden for at sætte fokus på strækningen/strækningerne", skriver hun og fortsætter.

"Fotovogne og deres formål er der delte meninger om, og dette er ikke til drøftelse under dette opslag. Men faktum er, at fotovogne ikke er vores "fjende", hvis vi blot kører det, vi bør. Fartgrænsen er valgt af en grund, og en hastighedsoverskridelse kan have fatale konsekvenser. Alle skulle gerne komme sikkert frem, i motorkøretøj som på cykel".