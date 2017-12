Fare eller ej: De står klar til at hjælpe patienterne

Esbjerg: På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg står man klar til at redde patienter, uanset hvordan de ser ud, når de bliver indlagt.

I forbindelse med en arbejdsulykke kan patienten være dét, man i fagsproget kalder for "forurenet". Sådanne patienter ankommer oftest til sygehuset via ambulance og modtages ved en særlig indgang med direkte adgang til en isolations-stue. Det personale, der kommer i kontakt med patienten - det vil sige portøren, som kører med patienten, anæstesisygeplejersken, som skal bedøve, og lægen, som skal tilse patienten, skal i sådanne tilfælde iklæde sig en særlig beskyttelses-dragt.

Dragterne er en del af sygehusets lovpligtige beredskabsplan, og for nylig fik sygehuset i Esbjerg sammen med sygehuset i Kolding nye beskyttelses-dragter til en samlet pris på over 100.000 kroner.

- Det er ikke ret tit, vi får en patient ind, som er forurenet, men derfor skal vi jo alligevel have et beredskab til at kunne håndtere den slags situationer, og her er det uhyre vigtigt, at de dragter, de ansatte skal have på, er up-to-date, fuldstændig sikre og nemme at håndtere, fortæller Christian Jørgensen, som er ledende oversygeplejerske i FAM - den fælles akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.