Farandi spiller op til dans - uden træsko

- Vi håber, at folk vil få noget, de ikke havde forventet, og at de ikke kan sidde stille, siger 28-årige Mette Qvist-Jensen, som er det eneste danske islæt i en internationalt sammensat gruppe.

Esbjerg: Når Farandi fredag giver koncert, håber bandmedlemmerne, at de kan overbevise de sidste skeptikere om, at folkemusik ikke kun er for folk, der danser rundt med halm i træskoene. De spiller nemlig traditionel folkemusik i nye variationer og med en ny sammensætning af instrumenter.

Speciel sammensætning af mennesker og instrumenter

Gruppen består af to svenskere, en dansker, en finne, en belgier og en brite. Gruppen fandt sammen i slutningen af august, da medlemmerne kom ind på kandidatuddannelsen Nordic Master in Folk Music, som er en uddannelse på tværs af fire musikkonservatorier i Skandinavien. Der er et maksimum på to deltagere per konservatorium, og uddannelsen er derfor meget eftertragtet.

Den mangfoldige sammensætning af nationaliteter er ikke det eneste særprægede ved Farandi. Gruppen har nemlig også et specielt mix af instrumenter med nøgleharper, sækkepiber, harmonika, klaver og tværfløjte. Et mix, der var så specielt, at deres undervisere i begyndelsen tvivlede på, om sammensætningen overhovedet ville kunne fungere. Efter første undervisningstime var den tvivl dog helt udryddet.

- Underviseren skrev med store bogstaver på tavlen "AMAZING SOUND", smiler tværfløjtenist Mette Qvist-Jensen.

Alligevel var det en stresset periode frem mod deres første koncert i december, hvor de både skulle finde bandnavn, få kombineret instrumenterne på bedst mulig måde og finde ind i et samarbejde. De blev dog klar, og nu er de også klar til at give deres første solokoncert i Danmark.