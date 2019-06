11-årige Emil Grønbjerg blev sydjysk mester i ridebanespringning i weekenden på familiens hjemmebane i Esbjerg. Når han ikke rider, dansker han Hip Hop. Og nu må ridecentrets berider og far til Emil finde sig i drillerier om "gammelmandsridning".

Esbjerg: Esbjerg har et springtalent på hesteryg på vej stærkt fremad. Den 11-årige Emil Grønbjerg blev i weekenden sydjysk mester i spring på sin pony Silver. Emil er søn af berider og leder af Esbjerg Sports Ridecenter i Guldager, Hans Grønbjerg, som også deltog i det store springstævne med 270 starter på centret. - Du rider jo gammelmands-ridning, var sønnens kommentar, da hans mesterskab var i hus for kategori 2-ponyer i suverænt hurtigste tid og nul fejl. For farmand det gik mere adstadigt derudad med en fejlfri runde i for heste i LA2**. Der var tre fejlfri ryttere i omspringningen om mesterskabet, men Emil Grønbjerg var inde 2,5 sekunder foran nummer to i klar vindertid.

Emil red godt nok stærkt i weekenden, og alt klappede. Hans Grønbjerg, berider og Emils træner og far

Forhindringerne var 85 centimeter høje, og i omspringningen blev de sat op til 95. Silver har et stangmål på 135 centimeter, så det var høje spring, der skulle forceres. Og det blev de. Privatfoto

Knytnæven i vejret Da den unge rytter galoperede i mål og hørte sin tid, kom knytnæven op, som hos hans store forbillede Andreas Schou til springningerne ved Hingstekåring i Herning. Emil rundede sløjfe nummer 100 ved stævnet, så der er en rutineret rytter, som høster fine resultater af sine mange timers ridning hele ugen på nær mandag, som er en fridag, hvor han så danser Hip Hop. - Emil red godt nok stærkt i weekenden, og alt klappede. Han vandt også i klassen LB2**, fortæller en stolt Hans Grønbjerg. Emil har udviklet sin ridning meget det sidste år, han er blevet stærkere og har fået længere ben, men er dog ikke klar til de større heste endnu, fortsætter han. - Hans udvikling skal have lov til at gå fremad. Man skal have en vis alder for at forstå ridningen og få det ud i sæde og ben.

Hopper til tops Det er Hans Grønbjerg selv, der træner sønnen med enetimer i dressur og spring, ligesom Emil rider med på to hold ugentligt. Og så er der stævner i mange weekender. Grønbjergfamilien består af mange ridetalenter, både inden for spring og dressur. Og så er familiemedlemmerne involveret i det store sportsridecenter i Guldager. Centrets leder, Hans Grønbjerg, har ikke startet stævner siden 2017, men den gik ikke i weekenden. - Far, skal du ikke ride til stævnet, spurgte Emil, og det skulle han så selvfølgelig. Også selv om det er mange år siden, Hans Grønbjerg var helt med fremme i den danske elite i både dressur og springning, blandt andet med to fejlfri internationale springninger og en andenplads til DM, men det var så som youngrider i 1985. Og det er en helt anden historie - nu er det Emils tur til at hoppe op på toppen af sejrsskamlerne.

Guldager Rideklub fik også Ditte Wulff ind som nr. 4 ved sydjysk mesterskab for kategori 1. pony. Signe Therkelsen blev nr. 3 på hest for juniorryttere. Endelig vandt Cathias Bundesen LA4 for hest og Signe Gravesen LB1 for ponyer ved et klubstævne i Bramming Rideklub.