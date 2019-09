Fantomtegning på nettet er i en juridisk gråzone

Esbjerg: Hvis moderen offentliggør fantomtegningen af en formodet gerningsmand til et forsøg på voldtægt, er hun og politiet i en gråzone.

- Det vil kræve en juridisk vurdering for at sige, om det er forbudt at offentliggøre en sådan tegning, siger kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har frarådet, at fantomtegningen offentliggøres, ligesom man heller ikke ser positivt på, at pigens beskrivelse af manden lægges på sociale medier.

- Beskrivelsen kan passe på rigtig mange mennesker, fortsætter kommunikationsmedarbejderen, der også peger på, at disse beskrivelser kan spore folk i en forkert retning, ligesom vidner kan huske forkert.

Politiet står ikke med de bedste kort for at opklare det forsøg på voldtægt, som en 15-årig pige har anmeldt.

Når anmeldelsen kommer godt halvanden uge efter overfaldet, har politiet for eksempel sværere ved at finde og sikre tekniske spor. Ved personfarlig kriminalitet vil politiet gerne have anmeldelser straks efter overfaldet, så DNA-spor og spor fra personundersøgelser kan sikres. Ofrene må derfor ikke gå i bad eller vaske deres tøj, men skal gå til politiet, så snart det er muligt. - så er hukommelsen også mest frisk.