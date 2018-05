Fantasy-optog blev en stor publikums-magnet

Temaet for årets tulipanfest i Ribe var "Ringenes Herre", og de medvirkende havde på finurlig vis skabt flere scener fra de filmatiserede fantasy-bøger til stor begejstring for det store, fremmødte publikum.

Giver pænt overskud

Preben Fog Svendsen, formand for Ribes tulipan-komité, er yderst tilfreds med afviklingen af årets tulipanfest. Damefrokosten, Tulibier, optoget og et arrangement for de unge tiltrak masser af mennesker, og en aften i festteltet for det lidt mere modne publikum trak også mange af huse. Derudover var vejrguderne absolut med arrangørerne under afviklingen af årets tulipanfest.

- Vi kan i komiteen ikke være andet end meget tilfredse med årets tulipanfest. Jeg kender ikke overskuddet endnu, men jeg tror godt, vi kan regne med, at det falder meget fornuftigt ud; også set i forhold til sidste års resultat, lyder det begejstret fra Preben Fog Svendsen.