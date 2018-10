Ribe: Selv om kontaktperson for Børns Voksenvenner i Bramming, Else Frøjk, leder med lys og lygte efter en voksenven til en dreng fra Ribe, så kan hun se tilbage på et 2018, der har budt på mange gode indslag for børn og voksne hos den lokale udgave af Børns Voksenvenner.

- Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at finde en voksenven til en 10-årig dreng fra Ribe, der er meget musikinteresseret, og som meget gerne vil have en voksen, som han kan lave lidt sammen med, siger Else Frøjk og forklarer herefter, hvordan man i 2018 har været på tre udflugter i det sydvestjyske område.

I april var man 42 mennesker på Hygum Hjemstavnsgård, hvoraf de 29 var børn, og i juni rejste mere end 50 personer til Givskud, inden turen sidst i august gik til Oksbøl.

- Vi var på tur til Panser & Brandbilmuseet, og børnene var helt vilde med det. En militærmand viste os rundt, og de var oppe at kravle i mange af køretøjerne. Efter middag tog vi så til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og alle børnene havde en fantastisk dag, siger Else Frøjk, der er glad for, at så mange vælger at støtte Børns Voksenvenner økonomisk, så turene ud i landet kan lade sig gøre.

- At et sted som Riberhus Privatskole vælger at samle penge ind, hvor det hele går til Børns Voksenvenner, er vi meget taknemmelige over, siger Else Frøjk, der allerede har en del af planlægningen for 2019 på plads.

Da går turen blandt andet til Økolariet i Vejle og Danfoss Universe, der samtidig bliver en jubilæumstur for Else Frøjk, der på dette tidspunkt har været kontakt- og foregangsperson for den lokale afdeling af Børns Voksenvenner i 25 år.

Ønsker man at være med hos Børns Voksenvenner, og blandt andet være voksenven for en musikinteresseret dreng fra Ribe, så kan man kontakte Else Frøjk på tlf. 40481036 for at høre mere.