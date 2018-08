Fantastisk idé med en Walk of Fame

Esbjerg: Knap 70 mennesker deltog søndag eftermiddag i den officielle indvielse af Walk of Fame på forpladsen til Blue Water Arena, hvor den tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jakob Lose (V) holdt talen.

- Idrætten udgør en stor del af Esbjergs dna, og en dag som i dag er med til at sætte en stor tyk streg under det. Når jeg ser ned over listen af navne, der nu bliver foreviget med æresfliser her på pladsen, så bliver jeg simpelthen bare så stolt over at være esbjergenser, sagde Jakob Lose.

- Det er en fantastisk idé med Esbjergs egen Walk of Fame, for nu bliver Esbjergs idrætshistorie tilgængelig i stedet for, at den er gemt væk i nogle papkasser på Byhistorisk Arkiv. Og det gode ved idrætsalléen er jo, at den kan blive forlænget, fordi der hele tiden dukker nye stjerner op, som fortjener en æresplads, fortæller John K. Nielsen. Han var med sine 82 år den ældste af deltagerne og var med til at sikre EIK klubbens første danske mesterskab i 1969.