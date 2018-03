Fantastisk hyldest til guldholdet fra 1993

I den anledning havde Esbjerg Energy inviteret spillere og ledere samt andre folk omkring holdet med til et VIP-arrangement, hvor der blev vist en video på storskærm fra DM-triumfen for 25 år siden.

Det skete med en jubilæumsfest i Carlsberg Loungen for det Esbjerg-hold, som den 9. marts for nøjagtig 25 år siden hjemførte det danske mesterskab ved at slå Herning i den 3. og afgørende kamp med 6-1 i Esbjerg.

Følgende deltog i VIP-arrangementet:Oleg Starkov, Erik Lodberg, Jesper Hille, Morten Hille, Erik B. Andersen, Peter Gommesen, Jan "Sild" Jensen, Lars Bjerrum, Jannik Sønderby, Kristian Bjerrum, Jan Andersen, Lars Hansen, Mikkel Bjerrum, Claus Harbo, Jesper Madsen og Preben Bertram. Derudover deltog den daværende formand, Keld Bjerrum, og Bjarne Frederiksen, som var formand for det sportslige udvalg, samt holdleder Bent Nielsen. De to tidligere materialemænd Poul Erik Hansen og Kim Frank deltog også. Holdets anden russer, Anatolij Chistyakov (Tolle) kunne ikke være med, da han nu er træner for et russisk 2. divisionshold, og der var også afbud fra de to trænere, Niels Laursen og Stig Nielsen. Spillere som Søren Jensen, Thomas Bjerrum og Thomas Kjøgx, kunne heller ikke være til stede, da de er med et ungdomshold til DM.

- Vi havde naturligvis nogle dygtige og viljestærke spillere med et helt fantastisk sammenhold. Bortset fra Kjeld Frederiksen fra Aalborg og 2. målmanden Lars Henriksen fra Rødovre samt de to russere Olle og Tolle, bestod holdet jo udelukkende af Esbjerg-drenge, som også blev trænet af de to esbjergensere Niels Laursen og Stig Nielsen. Apropos de to russere, var det IAT-koncernen ved den afdøde Steen Rølmer Christensen, som gav os mulighed for at skrive kontrakt med Ole og Tolle. Det vigtigste ved succesén var dog, at vi fik lært spillerne noget om klubfølelse, for flere af dem har eller er stadig involveret i arbejdet med diverse ungdomshold i Esbjerg.

Spyttet i ansigtet

Også den målfarlige og fighterglade center, Erik Lodberg, husker naturligvis tilbage på mesterskabet med stor glæde:

- Sæsonen 1992-93 er det bedste år i min karriere. Opgørene mellem Esbjerg og Herning var meget intense og dramatiske, og jeg husker tydeligt en episode efter en kamp, vi havde vundet i Herning. Jeg var oppe i cafeteriet for at få noget at spise, men så kom der en midaldrende kvinde i en stor fin pels og kiggede længe på mig. Pludselig spyttede hun mig i ansigtet, men det var der heldigvis én der så, og så blev hun smidt ud af to kontrollører. Episoden fortæller alt om, hvor store følelser der var mellem parterne. Jeg bevarede heldigvis besindelsen efter spytklatten, men årsagen til den var vist nok, at jeg var kommet til at ramme hendes søn lidt hårdt under kampen.

90'erne bød på mange hårde kampe mellem de to rivaliserende jyske klubber, hvor Esbjerg havde de to russere Ole og Tolle som profiler, mens Herning kunne mønstre store stjerner som finnen Petri Skriko og ikke mindst Todd Björkstrand. Det var også dengang, at Hernings tilhængere elskede at synge: Åh, Jan Jensen, gardinet, det blafrer.