Fantastisk Jan Grarup-foredrag samlede penge ind til Børnehospice

Der var fuldt hus på Restaurant Kammerslusen, da den verdensberømte krigsfotograf Jan Grarup torsdag aften holdt foredrag. På aftenen blev der samtidig samlet et stort beløb ind til Lukashuset Børne- og Ungehospice ved auktion over Jan Grarups billeder.

Ribe: Forestil dig at sidde og nyde en god kop kaffe tilsat dansk hygge på Restaurant Kammerslusen, og tre dage senere være på arbejde i skudsikker vest i Somalias hovedstad Mogadishu, omgivet af 12 livvagter med terrorbevægelsen Al-Shabaab i hælene.

En fuldstændig usandsynlig situation for stort set alle mennesker i verden, men en del af hverdagen for fotograf Jan Grarup.

Det var blandt andet dette, han torsdag aften holdt foredrag om på en totalt udsolgt Restaurant Kammerslusen, hvor han viste billeder fra sine mange udlandsrejser, viste klip fra en kommende dokumentarfilm om, hvordan han arbejder ligesom han levende og velformuleret fortalte om, hvordan kan han blive ved med at arbejde i alverdens krigshærgede brændpunkter som Irak, Den Centralafrikanske Republik, Somalia og Sydsudan, mens familielivet i Danmark langtfra kørte på skinner.

Arrangøren selv var da også selv efterfølgende helt oppe at køre over det fantastiske foredrag, der sluttede af med en auktion over enkelte af Jan Grarups billeder, hvor al overskud gik ubeskåret til Lukashuset Børne- og Ungehospice.

- Lukashuset er én af de meget få ting herhjemme, som Jan Grarup engagerer sig i, og derfor var det også glædeligt, at vi samlet mere end 13.000 kr. ind til hospicet ved auktionen, siger arrangør Jens K. Jørgensen, der efterfølgende udelukkende fik positive tilbagemeldinger på foredraget.

- Der var stor rift om Jan Grarups billeder, og jeg var imponeret over, at der kom folk fra så langt væk som Sjælland, Vejle og Odense for et foredrag på Kammerslusen, så det er ikke sidste gang, at jeg vil give mig i kast med at afholde sådan et arrangement, siger Jens K. Jørgensen.