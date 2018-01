Fanøs seniorer er blandt landets flittigste

Den stigende gennemsnitsalder på Fanø er længe blevet udråbt som en af de største bekymringer for øens udvikling. En undersøgelse viser dog, at seniorerne på Fanø er langt mere flittige end i det meste af Danmark. Naturen og det sociale samvær tiltrækker stærke og arbejdsdygtige borgere, lyder det.

- Her er et fantastisk socialt sammenhold og så er der den fantastiske natur, som man har lige ved hånden. Det både tiltrækker arbejdsomme mennesker, og så holder det borgere som jeg selv raske, siger hun.

Og Tove er langt fra den eneste på Fanø, der stadig er aktiv på arbejdsmarkedet til trods for at have levet et langt liv. Faktisk er Fanø en af de kommuner i Danmark, hvor flest borgere over 65 år stadig arbejder. Og det kan Tove egentlig godt forstår. Fanøs liv og natur er i hvert fald med til at holde hende frisk.

- Jeg har lyst til at stå op hver eneste morgen. Arbejdet holder mig frisk og i gang. Og så er det en stor glæde at møde de mange mennesker, der kommer i min butik, siger hun.

FANØ: "Kling," lyder det, når man træder ind i Toves gavebod. Her er der smykker, vævede varer og keramik. Og så bliver man taget imod med et smil af Tove Nordgaard.

- Vi er meget glade for vores flittige ældre. For sandheden er jo, at vi tiltrækker mange ældre, og det vil nogen se som et problem. Men det viser sig jo, at de skæpper godt i kommunekassen, og det er jo godt, siger Erik Nørreby.

Fanø ligger år efter år i toppen over kommuner med det højeste uddannelsesniveau. Og forskning viser, at højtuddannede generelt bliver længere på arbejdsmarkedet. Det mener afgående borgmester Erik Nørreby(V) spiller ind, og han anerkender, at man har været dygtige til at tiltrække borgere, der fortsat bidrager til kommunekassen.

- Hverdagslivet herovre er simpelthen mindre stressende. Folk tager sig af hinanden. Og selv når man er færdig med at arbejde, melder man sig frivilligt. Befolkningen herovre er hjælpsom og initiativrig, og det hjælper med at holde os i gang.

Fanø har det, andre drømmer om

Det er dog stadig vigtigt at tiltrække alle aldersgrupper, mener Erik Nørreby. Fanø Kommune skal sikre sig, at der også i fremtiden er arbejdsomme seniorer.

- Det lader heldigvis til, at vi er i stand til at tiltrække børnefamilier, unge og ældre. Vi har leveret mange af de resultater, som andre kommuner drømmer om. Og det tror jeg skyldes, at Fanø er et trygt samfund med et rigt kulturliv og et smukt naturliv, siger han.

Og i Toves gavebod nydes den største gave af dem alle, nemlig livet. Og hun drømmer om at drive butikken, så længe helbredet holder til det. For når lysten er der, er der ingen grund til at stoppe.

- Jeg er jo frisk. Og det er vi mange, der er her på Fanø. Nogle gange er det selvfølgelig hårdt. Men det gør jo bare, at det er sjovere, når det går godt. Og den følelse vil jeg blive ved med at jagte så længe, jeg kan.