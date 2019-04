Fanøs natteravne er ikke et vagtværn

Det kendte og landsdækkende koncept 'Natteravnene' er nu også kommet til Fanø, hvor de ved deres blotte tilstedeværelse vil skabe tryghed blandt øens unge og deres forældre. Ny Øhlenschlæger, der er én af natteravnene, fortæller, at de hverken er et vagtværn eller kommer med løftede pegefingre.

Fanø: Du er sikkert stødt på dem en aften i byen. Med deres letgenkendelige, gule jakker er de en del af nattelivet i flere danske byer. Mens alle andre nyder en god aften i byen, traver de trofast gennem gadebilledet fyldt med fulde mennesker og udstråler synlighed og hjælp, hvis behovet opstår.

Natteravnenes gule jakker lyste op på nattehimmelen for første gang i 1998 i Helsingør og Randers. Siden har trenden med det gule outfit bredt sig til ikke blot at være landsdækkende, men også bredt sig udover Nordatlanten til Færøerne og Grønland. Den seneste bastion, som konceptet har indtaget, ligger dog kun 12 minutter ude i Vesterhavet. Et ønske om at forebygge utryghed for øens unge, har fået 43-årige Ny Øhlenschlæger i forening med 20 andre frivillige til at melde sig under de gule faner.

- Det er ikke, fordi vi oplever nogle store problemer i nattelivet på Fanø, men efter en varm sommer sidste år, der gav anledning til mere udendørs fest blandt øens unge end normalt, besluttede vi, at det kunne være godt at skabe tryghed for de unge og deres forældre, siger Ny Øhlenschlæger og fortsætter:

- Fanø er speciel, fordi der ikke er så mange steder, hvor de unge kan gå hen og holde fest, som man kan andre steder. Det foregår udenfor, og her vil vi gerne være synlige og give de unge en mulighed for at se sig selv udefra, når vi går rundt i nattetimerne. Men vi er altså ikke et vagtværn, der kommer med løftede pegefingre, siger Ny Øhlenschlæger.