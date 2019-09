Fanøs ferieparadis skal være bilfrit

Venstre fremlagde til mandagens byrådsmøde et forslag om bilfri zone i Sønderho. Et enigt byråd sendte det til behandling med enkelte kommentarer. Arkivfoto: Ditte Irene Knudsen

På mandagens byrådsmøde på Fanø fremlagde Venstre et forslag om, at Sønderhos bymidte skulle være bilfri. I første omgang er der tale om en forsøgsordning.

Fanø: Sønderhos bymidte, der er sammensat af smalle veje, skal være bilfri. Sådan lød det fra Venstre på byrådsmødet mandag aften. Viceborgmester Erik Nørreby (V) påpeger vejenes struktur som en del af grunden til, at der er grundlag for at anlægge en bilfri zone i Sønderho. - Mange gader er så smalle, at man ikke kan passere hinanden. Andre steder kan man slet ikke komme forbi, siger han. Det er samtidig det øgede pres, det stigende antal biler på Fanø har lagt på byens gader, der er årsag til forslaget. Ifølge Erik Nørreby kommer der nemlig flere og flere turister til Fanø og derved Sønderho. For Venstre handler det dog ikke om, at man ikke vil have flere biler til Fanø. - Man skal selvfølgelig have lov til at tage sin bil med til Fanø, men skal der være plads til alle, så må man holde bilerne udenfor byen, siger Erik Nørreby.

Lignende idéer Forslaget, der blev behandlet på Erhvervs- natur og teknikudvalget i marts, omhandlede en udvidelse af gågaden i Sønderho. Det ville påvirke cyklisterne, da man ikke må cykle på en gågade Derfor har Venstre i denne omgang valgt at arbejde med en decideret bilfri zone.Forslaget fra marts måned havde ikke inddraget muligheder for parkering i og uden for Sønderho. Det har Venstre inddraget i det nye forslag.

Udvidelse af gågaden I marts behandlede Erhvervs-, natur- og teknikudvalget et forslag om udvidelse af gågaden i Sønderho. Forslaget nåede dog aldrig videre, da et flertal stemte imod. Inden forslaget nåede udvalget, havde borgmester Sofie Valbjørn (Alt) afholdt et møde med Sønderho Borgerforening. De var dengang bekymrede for, at Dagli'Brugsen Sønderho skulle blive fanget i en bilfri zone, men de var åbne for en forsøgsordning. For Merete Engsted (Fanø Lokalliste), der er byrådsmedlem og formand for Sønderho Borgerforening, er det vigtigt, at man arbejder med parkeringsforholdene i byen. - Hvis de ikke har et sted at parkere bilen, så får vi dem ikke til at stille bilen og gå, sagde hun til byrådsmødet mandag. Erik Nørreby påpeger, at man er i gang med at undersøge parkeringsforholdene i og uden for Sønderho.

Forsøgsordning i maj Til en start foreslår Venstre en forsøgsordning, men inden da skal et borgermøde finde sted i Sønderho. Borgerne skal nemlig have indflydelse på, hvordan zonen skal udfolde sig. Venstre anbefaler, at forsøgsordningen starter 1. maj 2020, men er åbne overfor, at det kan være nødvendigt med flere forsøg, før man finder den rigtige form. På byrådsmødet mandag valgte et enigt byråd at behandle forslaget med den ændring, at der skal foreligge grundigt og konkret arbejde inden, man indkalder til borgermøde.