Fanøfærgen sætter rekord for tredje år i træk

Rederiet Færgen kan glæde sig over, at man for tredje år i træk har trafikrekord på forbindelsen mellem Esbjerg og Fanø.

Esbjerg: Færgeforbindelsen mellem Esbjerg og Fanø er en guldgrube for rederiet Færgen, der for tredje år i træk har sat rekord på den "korte distance". I alt er der i 2017 overført 389.470 personbiler, hvilket er en stigning på hele 11,2 procent i forhold til 2016. - Væksten er ikke kommet af sig selv, for sammen med de lokale turismeaktører har vi i flere år markedsført Fanø grundigt både i Danmark og Tyskland. I år har vi i højere grad end tidligere lagt vægt på de mange events, der gør Fanø til et fantastisk sted at være uden for højsæsonen, og det har i høj grad påvirket interessen for øen. Blandt andet voksede Fanø Østersfestival i år nærmest ud af sine egne rammer og blev en kæmpe publikumssucces," siger salgs- og marketingchef Lindy Kjøller, i en pressemeddelelse fra rederiet Færgen.