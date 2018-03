Fanøfærgen forventer aflysninger onsdag og torsdag

Hvis vandstanden er mere end 170 centimeter under normalen, kan bilfærgerne Menja og Fenja ikke sejle. Passagerfærgen M/S Sønderho kan ifølge rederiet sejle, indtil vandstanden er lavere end 200-220 centimeter under normalen.

- Vi kan ikke sige præcist, hvornår vi kommer til at indstille afgange, da prognoserne ændrer sig time for time. Men der vil formentlig komme aflysninger i aften, i morgen tidlig og i morgen aften, fortæller Annette Timmermann, pressekoordinator hos rederiet Færgen.

Fanø: Onsdag morgen fra 05.30 til 07.50 var al sejlads mellem Esbjerg og Fanø indstillet grundet lavvande. Prognoserne fra DMI for onsdag aften og torsdag ser også problematiske ud. Fanøfærgen forventer derfor, at der vil komme aflysninger.

Hold dig opdateret på Færgens hjemmeside og Twitter

Som DMIs prognoser ser ud lige nu, kommer vandstanden under grænsen på 170 centimeter onsdag aften i tidsrummet fra 19.40-21.30.

For torsdag siger prognoserne, at vandstanden vil være for lav til sejlads for bilfærgerne i tidsrummene 7.20-10.50 og 19.10-23.10. Det ser ud til, at vandstanden også kan blive så lav, at passagerfærgen heller ikke kan sejle i dele af perioderne.

Prognoserne rykker sig dog en lille smule hele tiden, og derfor opfordrer Annette Timmermann folk til at holde øje med Færgens hjemmeside, DMI og trafikinformationen på Twitter, hvor det meddeles, når færgen ikke kan sejle.