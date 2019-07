- Selve arrangementet er super, men da vi skulle hjem igen med færgen klokken 20.50, var der så mange i køen, at bommene pludselig gik ned for såvel biler som passagerer, og så kunne vi først komme med igen klokken 21.30. Om bord på færgen fortalte skibsføreren over højttaleren, at vi jo ikke befandt os i Afrika, og at det var på grund af sikkerheden, at der ikke blev taget flere passagerer med. Det er naturligvis godt, at der bliver taget højde for sikkerheden, men jeg synes bare ikke, at han burde have sagt, at man jo ikke befandt sig Afrika. Det skurede i mine ører, fortæller Anita Højbjerg.

Én af de utilfredse med ventetiden var Anita Højbjerg fra Esbjerg, som for første gang var til Late Night på Fanø sammen med et par veninder.

Fanø: Vandet mellem Esbjerg og Fanø var blikstille, men bølgerne gik alligevel højt efter onsdagens Late Night i Nordby, fordi mange af gæsterne var utilfredse med ventetiden ved Fanøfærgen. Fanø Late Night er nemlig blevet et så populært tiltag i højsæsonen, at det tiltrækker flere og flere besøgende, hvorfor mange i onsdags undrede sig over, at der kun sejlede en færge. Den ene af færgerne lagde nemlig til kaj i Esbjerg ved 18-tiden.

Molslinjen evaluerer

Hun tilføjer også, at det sikkert ikke er sidste gang, at hun tager over til Fanø for at overvære Late Night, for der er en god stemning og mange aktiviteter at kigge på, men næste gang håber hun på, at der sejler to færger, så den lange ventetid kan undgås.

- På den måde færgen sejler på nu, bliver det i hvert fald Late Night, for jeg og mine veninder var jo langt fra de eneste, som måtte vente længe på at komme hjem. Det gælder sikkert også andre gæster, som skulle med færgen på en senere afgang.

Til gengæld er folk glade for, at de kan komme til Fanø for en 10'er på særligt udvalgte afgange i forbindelse med arrangementet.

Det er Molslinjen, som driver Fanøfærgen, og her siger pr- og kommunikationschef Jesper Maack:

- Der er hos skibs- og driftscenteret blevet evalueret på onsdagens Late Night på Fanø. For at være bedst forberedt til næste omgang, så vurderer de igen mandag. Med en god vejrudsigt, så er planen, at vi kalder ekstra personale ind, så vi enten har mulighed for at tage flere passagerer med - eller alternativt at sejle med to færger.