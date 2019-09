Fanøboere: Bustiderne er ikke fleksible nok

Flere fanøboere, der arbejder i Sønderho, kritiserer bussernes køreplaner. Det skyldes, at flere borgere ikke kan nå de tidlige mødetider med den offentlige transport.

Fanø: Fanø Kommunes busplaner møder kritik fra fanøboere og esbjergensere, der arbejder i Sønderho med en tidlig mødetid. Susanne Lægs, der arbejder som pædagog i Bakskuld, kan ikke møde ind til at åbne børnehuset på tilkaldevagten. Selv vom den officielle åbningstid er klokken 08.00, har forældrene mulighed for med forvarsel at aflevere deres børn allerede 06.45. I sådanne situationer skal Susanne Lægs møde klokken 06.30, men det kan hun ikke nå med bussen, der først starter i Sønderho klokken 06.30. Inden da kører telebussen fra Nordby mod Sønderho, men her kan passagererne ikke stige på, da bussen endnu ikke er i rute. Dertil påpeger Susanne Lægs, at det ikke tidligere var et problem at møde til tilkaldevagten, da bybusserne startede tidligere end telebussen.

Busserne på Fanø Telebussen blev indsat på Fanø den 8. oktober 2018. Efterfølgende blev det godkendt, at Telebussen også kan køre fra dør til dør ved bestilling. Bussen kan bestilles mellem klokken 07.45-15.30 og igen 19.00-23.00 i hverdage samt 19.00-23.00 i weekender. Telebussen starter dog allerede almindelig kørsel i hverdagen klokken 06.30 fra Sønderho. Inden da kører bussen fra Nordby til Sønderho, men her kan buspassagerer ikke køre med, da den endnu ikke er i rute.

Ikke kommunens problem Susanne Lægs har henvendt sig til kommunen angående telebussens køreplan. I den forbindelse påpeger hun, at busproblemerne er et privat problem, da hun først er kommunalt ansat, når hun i børnehuset trækker sin usynlige uniform på. Af kommunen har hun fået at vide, at hun blot kunne købe en elcykel. Det samme har Christina Kjeldsen fra Sønderho Kro oplevet, da hun henvendte sig angående De Blaa Bussers køreplan. - Han (Arne Blaabjerg Jensen red.) kunne ligeså godt have skrevet, at jeg bare kunne cykle, så sarkastisk og overfladisk var han, siger hun. Arne Blaabjerg Jensen, der er senioringeniør ved Fanø Kommune, siger, at det bunder i økonomiske elementer. - Vi har ikke kunnet finde en løsning på det indenfor de økonomiske rammer, vi har.

Flere oplever samme problem Hos Dagli'Brugsen Sønderho har telebussen også haft konsekvenser for personalet. Brugsuddeler Lars Jessen har fortalt, at han blandt andet har haft en medarbejder, der var nødsaget til at opsige sit arbejde, da han ikke kunne møde ind til den tidlige vagt. Yderligere er to-tre af hans medarbejdere afhængige af den offentlige transport, hvorfor de ofte må finde på andre løsninger. - Der er nogle på cykel, der håber på, at det ikke bliver en hård vinter, siger Lars Jessen med et strejf af humor i stemmen. Susanne Lægs foreslår, at telebussen kan fungere som tilkaldevagt de dage, hvor nogen skal møde, før køreplanen starter. På den måde ville kommunen imødekomme de borgere, der har brug for tidligere kørsel samt undgå, at bussen skal køre fast uden passagerer. Busserne vil Susanne Lægs fortsat være afhængig af, da hun ikke har kørekort.