Fanø-udstilling skal til Berlin

Fanø: Siden. fotoudstillingen Fanø Dagbog åbnede for offentligheden lørdag den 18. august, har interessen for udstillingen været stor. - Vi har haft et super tilfredsstillende besøgstal, og vi forventer også meget i de kommende måneder, siger Christel Seyfarth, som sammen med fotograf Ole Joern fra Red Star fotograferne i Esbjerg, Kis Sharashuvana fra Fannikerdagen og ægtefællen Jørgen Seyfarth står bag udstillingen. Ikke alene er udstillingen kommet godt fra start med fine besøgstal, men Fanø Dagbog har også modtaget uopfordrede henvendelser om at få udstillingen ud i verden. Blandt andet den danske ambassade i Berlin har kontaktet Fanø Dagbog, og udstillingen rykkes derfor til Berlin i det nye år. - Vi arbejder også på at få udstillingen andre steder hen. Den har potentiale til at rejse langt. Det er den største nye attraktion af kulturhistorisk art på Fanø. Selv om man som publikum ikke kender til Fanø, kan billederne og deres udtryk gøre mange besøgende nysgerrige på øens kulturhistorie, siger Christel Seyfarth. Det største ønske er dog, at udstillingen kan komme tilbage igen og blive permanent på Fanø. Den er vigtig for øens kultur, og den vil blive et trækplaster for turister uden for sommerens højsæson ifølge Christel Seyfarth.

Fanø Dagbog Bag fotoudstillingen står ægteparret Christel og Jørgen Seyfarth samt fotograf Ole Joern fra Red Star fotograferne i Esbjerg og Kis Sharashuvana fra Fannikerdagen. Udstillingen kan opleves tirsdag-søndag klokken 13.00-17.00 indtil den 18. november. Entré koster 50 kroner, og børn under 12 år i følge med voksen er gratis. Læs mere på www.fanoedagbog.dk

Mere end bare badeferie Ifølge hende er Fanø gennem årene druknet i markedsføring af badeferie og strandliv. - Man har glemt kulturhistorien, og i vores optik bør det fylde mere. Vi er det eneste sted i landet, der har sådan en kulturhistorie, der stadig lever, og det har generet os i mange år, at den ikke fylder mere, siger hun. Og det er netop derfor, at idéen til Fanø Dagbog opstod. Turister har haft mulighed for at opleve kulturen på Fanø til Fannikerdag og Sønderhodag, men ellers er historien om Fanø ikke blevet fortalt. Fanø Dagbog fortæller gennem billeder historien om Fanøkvinden og det liv, hun har levet i dragten. Den er ikke romantiseret, men fortæller realistisk om det barske liv som kvinde på Fanø. Hos Fanø Dagbog håber man, at udstillingen kan give turister og gæster lyst til at opleve mere af Fanø på museer og skipperhuse.