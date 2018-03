Fanø trækker sig fra samarbejdet om udvidelsen af Esbjerg Havn

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de ikke vil være med i samarbejdet. Vi har forsøgt at række en hånd ud, for at de kunne være helt med i processen i forhold til deres bekymringer, men det har de takket nej til. Det må vi tage til efterretning, siger Jesper Frost Rasmussen (V).

Anledningen var, at Fanø Kommune skulle indsende et høringssvar til projektet, hvilket kommunen stadig agter at gøre, hvor man klart vil gøre opmærksom på utilfredsheden.

- En så omfattende udvidelse vil have alvorlige miljømæssige konsekvenser for Vadehavet. Det er vi nødt til at tage meget alvorligt i kommunalbestyrelsen. Vi vil ikke være en del af denne proces. Vi er helt grundlæggende imod, at projektet skal sættes i gang. Det er vigtigt, at vi viser det med al tydelighed, siger borgmester Sofie Valbjørn (Alt).

Fanø: På byrådsmødet mandag meldte Fanø klart ud. Man vil ikke på nogen måde være en del af processen omkring etape 5 og 6 i udvidelsen af Esbjerg Havn. Esbjerg Kommune havde ellers inviteret Fanø Kommune til at deltage i projektgruppen for planarbejdet.

Kapaciteten i Esbjerg Havn forventes fuldt udnyttet i 2019. Prognoserne forudser et behov for yderligere en million kvadratmeter areal og en kilometer kaj for at opfylde behovet mellem 2020 og 2030. Det er det, man vil opfylde med etape 5 og etape 6.Etape 5 skal placeres i forlængelse af Esbjerg Østhavn i Vadehavsfredningen, mens etape 6 skal placeres som en havneø i søterritoriet ud for Esbjerg Havn i samme område. Begge etaper ligger udenfor Natura 2000-området.

Vigtigt at stå udenfor

Byrådspolitikerne på Fanø er klar over, at de ved at trække sig fra samarbejdet ikke længere kan have indflydelse på selve projektet. De mener dog, at det er vigtigt at vise, at de ikke bakker op om projektet på nogen måde.

- Det er ikke godt at være med i arbejdet, hvis man alligevel ikke kan påvirke processen. Det er vigtigt at træde ud, så folk ikke bagefter kan komme og sige "jamen I var jo selv med". Dette konkrete forslag kan vi på ingen måde acceptere, siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

Den argumentation køber Jesper Frost Rasmussen ikke.

- Man har altid mere indflydelse ved forhandlingsbordet end ved at stå udenfor døren. Tilbuddet var sendt i bedste mening, for at Fanø kunne være involveret i planlægningen, siger Jesper Frost Rasmussen.