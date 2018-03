Fanø trækker FN ind i havnestrid med Esbjerg

En planlagt udvidelse af Esbjerg Havn på en million kvadratmeter vækker så stor bekymring på naboøen Fanø, at øens borgmester, Sofie Valbjørn fra Alternativet, nu forsøger at råbe FN op.

I et brev til FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (Unesco) udtrykker hun stor bekymring for Vadehavet, der er udpeget som såkaldt verdensarv, altså et sted der er særligt bevaringsværdigt.

- Vi er dybt bekymrede for Vadehavets skrøbelige natur. Vi frygter, at der er så store erhvervsmæssige interesser på spil, at det kan komme til at overskygge ansvaret for naturen, siger Sofie Valbjørn til Ritzau.

Fanø Kommune håber, at FN-organisationen vil vurdere konsekvenserne for Vadehavet af den planlagte udvidelse.

- Hvis de går ind i sagen og stiller sig kritiske i forhold til udvidelsen, tror jeg da, at de danske politikere vil lytte og overveje, om udvidelsen er den risiko værd, siger Valbjørn.

- I yderste konsekvens kan Unesco jo beslutte at fjerne den danske del af Vadehavet fra verdensarvslisten, påpeger hun.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), forklarede i sidste uge, at udvidelsen af havnen skal ske for at sikre, at der fortsat er plads nok til for eksempel at udskibe vindmøller fra Esbjerg.

Han understregede også, at der skal laves en undersøgelse af, om Vadehavet vil blive påvirket.

- Men man har selvfølgelig rådført sig med kloge mennesker på forhånd, så man har en klar forventning om, at den havneudvidelse, man har søgt om, kan godkendes, uden at det har store påvirkninger, sagde han.

Men Fanøs borgmester vil ikke vente på den danske undersøgelse.

- Som lille nabo er vi rigtig bekymrede. Vi kan ikke vente på, at redegørelsen kommer. Vi bliver nødt til at handle nu, siger Sofie Valbjørn.