Fanø strikker og drikker hele weekenden

Inden længe bliver Fanø omdannet til et strikkemekka for tusindvis af garnglade mennesker fra hele Europa, når Fanø Internationale Strikkefestival åbner. Men ingen skal tørste for strikkeriet får selskab af Fanø Drikkefestival, der medbringer rigelige mængder øl og vin.

Han glæder sig samtidig over, at de gennem R:E:D og Folkekirkens Nødhjælp kan gøre noget godt for andre.

Truede dyrearter bliver der også taget hånd om til årets strikkefestival, når R:E:D (Rescue endangered by Design red.) udgiver sin bog med strikkeopskrifter. Også her går overskuddet til de truede dyrearter.

Øl, vin og terninger

Et par mænd sad til Fanø Internationale Strikkefestival i 2016 og kiggede på alle de mænd, der var blevet slæbt med af deres koner, og syntes, at det var lidt synd for dem. Derfor arrangerede de Fanø Drikkefestival, der løb af stablen for første gang i 2017. Sidste år var festivalen aflyst, men nu er arrangørerne klar til at prøve igen. Derfor byder Fanø Drikkefestival blandt andet på ølsmagning, vinsmagning og rafleturneringer.

Poul Lundholdt, der er formand for foreningen bag festivalen, glæder sig over, at de kan bidrage med noget socialt for mændene. Samtidig ser han mest frem til øl- og vinsmagningen.

- Det er det her med at prøve at smage øl fra mikrobryggerier og øl, man normalt ellers ikke kommer i nærheden af, siger han.

Uanset om du er til garn eller terninger, er der altså noget for dig i weekenden på Fanø.