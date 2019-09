Fanø ramt af en gal strikkepind

Kvindeklubben

Midt i den farverige garnmasse på Fanø Skole, der er rammerne for festivalkontoret og mange arrangementer, sad Sandie Sparre og Astrid Ravn Rasmussen. De var rejst fra Silkeborg for weekendens garnmekka. De har bosat sig i et luksussommerhus for weekenden sammen med fem andre kvinder. Faktisk er de hele tre generationer af kvinder afsted uden mænd. Eller det vil sige, at der er en mand med, men han var sat på en af campingpladserne, for i strikkernes sommerhus er der ingen adgang for mænd. Eller børn for den sags skyld.

Kvinderne strikker løs til festivalen for tredje år i træk. De har endnu til gode at deltage på en af festivalens workshops, for de syv kommer for at hente inspiration hos andre kvinder og hinanden. Når de ikke nupper inspiration fra festivalens stande, sidder de i sommerhuset og strikker, mens de udveksler tips og tricks. Selv om meget af tiden primært går med lyden af hinandens strikkepinde, er festivalen en stor begivenhed for kvinderne.

- Vi sparer faktisk sammen til festivalen, så vi kan købe garn, lyder det grinende fra Astrid Ravn Rasmussen.