Formand for den nye bestyrelse er Willy Morgenstern fra Sønderho. Han ejede tidligere i et kvart århundrede Martha.

I Ribe kuldsejlede driften både på grund af økonomien, men også som følge af, at der var for få uddannede bådførere til at varetage de mange sejladser med båden, som var planlagt.

På den generalforsamling blev der valgt en helt ny bestyrelse bestående af fem fanniker, og denne nye bestyrelse er nu klar til alle de både økonomiske og praktiske udfordringer det bliver at få driften af M/S Martha op at køre.

Den nye bestyrelse for foreningen M/S Martha kom til at bestå af formand Willy Morgenstern, Sønderho, Mads Jensen, Sønderho, Peter Michelsen, Sønderho, John Loui, Rindby samt Asta Morgenstern, Sønderho.

Ingen bad feelings

Han understreger, at der ikke er nogle bad feelings mellem den nye bestyrelse, og de folk fra Ribe, som stod i spidsen for Martha, da denne blev søsat i juli sidste år.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at det projekt ikke kom op at køre, blandt andet som følge af for få skippere til at sejle båden. Men på Fanø tror vi på, at vi kan skaffe opbakningen. Nu går vi blandt andet ud og sælger skibsaktier til 1000 kroner stykket for at skaffe kapital, og vi tror også på, at vi kan skaffe det nødvendige antal folk til sejladserne. I første omgang bliver det i år med rundture fra Nordby, siger Willy Morgenstern.

Han siger, at man næste sommer forventer at kunne sejle sejladser fra Sønderho til Ribe, Esbjerg, Mandø og til Nordby. Det bliver dog først aktuelt, når sejlrenden til Sønderho er uddybet. Et projekt, som ifølge Willy Morgenstern forventes igangsat i september i år og afsluttet i januar 2020.

For den nye bestyrelse venter også en økonomisk udfordring med en gæld på over 630.000 kroner, som man overtager fra den gamle bestyrelse.

- Men vi har fået en fornuftig aftale med Fanø Sparekasse, som har det største tilgodehavende. Og derudover er der gæld på 237.000 kroner til blandt andet værftet, hvor båden blev istandsat og til Søfartsstyrelsen. Men vi er fortrøstningsfulde, og den tidligere bestyrelse har været meget behjælpelige med at fremlægge alle tal og oplysninger for os. Så den udfordring er vi klar til at påtage os, siger Willy Morgenstern.