Fanø laver Emma Gad for borgere og turister

På Fanø vil man gerne passe på den flotte natur. Derfor er Grønt Råd nu ved at udarbejde en Code of Conduct for, hvordan borgere og gæster kan færdes på øen for at være med til at passe på naturen. Arkivfoto: Frederikke Lillerøj

I Fanø Kommune vil man nu lave en Code of Conduct, som skal informere borgere og gæster om regler på øen. Tiltaget møder dog kritik fra borgere på øen.

FANØ: På Fanø har man besluttet at udarbejde en Code of Conduct (et adfærdskodeks, red.), som skal uddeles blandt øens borgere og gæster. Borgmester Sofie Valbjørn (Alt) fortæller, at der i materialet skal være konkrete forslag til, hvordan man som gæst kan opføre sig, hvis man vil være med til at passe på Fanøs natur. - Det bliver ikke bare i overordnede vendinger, fastslår hun. Årsagen til, at man har valgt at lave en Code of Conduct, er, fordi man fra kommunens side vil sørge for, at der bliver passet godt på naturen og hjælpe gæster med at gøre det samme.

Code of Conduct skal betragtes som en brugermanual til naturen på Fanø. Christian Lorenzen (K), byrådsmedlem og formand for Grønt Råd

Løsninger for alle Adfærdskodekset skal udarbejdes af Grønt Råd i Fanø Kommune, hvor Christian Lorenzen (K) er formand. - Vi mener, at det er vigtigt, at både fastboende og gæster har klare retningslinjer for, hvor og hvordan man færdes i vores enestående natur herovre, siger han. Grønt Råd er sammensat af både nogle, der vil benytte og nogle, der vil beskytte, Fanøs natur. Her er både medlemmer med baggrund i Naturstyrelsen og medlemmer med interesse for sejlads og mountainbike. Ud fra de forskellige interesser går rådet i dialog om, hvad der vil være smart at gøre hvor. - Det er intentionen fra Grønt Råds side, at man skal finde løsninger, der fungerer for alle parter, siger Christian Lorenzen. Borgere på Fanø har længe kunnet se problemerne med løse hunde på strandene og biler, der kører for langt ud i vaden. Turister fortæller, at de ingen skilte har set med regler for færden på stranden. Derfor mener nogle af øens borgere, at flere skilte til oplysning om regler vil være på sin plads, så øens gæster kender dem, når de besøger eksempelvis strandene. Kritiske røster tror ikke på, at en Code of Conduct kan løse problemerne.