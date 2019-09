Fanø-købmand erklærer sig konkurs trods kanonregnskab

SPAR Fanø har lukket dørene permanent. Et tab for lokalsamfundet lyder det fra flere kunder på Facebook.

Ellen Roug er taknemmelig for den store opbakning butikken har fået i de 14 år, den har budt fanøboerne indenfor. Hun føler, at butikken og dermed også hende selv og hendes mand Michael Roug har været populære og elskede af de lokale.

Fanø: SPAR Fanø har selv indgivet konkursbegæring og lukkede derfor dørene permanent i onsdags. Ellen Roug, der ejede SPAR Fanø, har efterfølgende udtrykt utilfredshed med samarbejdet med Fanø Sparekasse, som hun siger er grunden til, at hun nu har indgivet en konkursbegæring. Lukningen skyldes altså ikke, at købmandsbutikken har manglet kunder. Tværtimod har den haft det bedste regnskabsår nogensinde i 2018.

Et tab for lokalsamfundet

SPAR Fanø satte onsdag en seddel på døren til butikken, der informerede fanøboerne om, at butikken var lukket. Det har efterfølgende åbnet op for de store følelser på Facebook, hvor de lokale handlende har udtrykt, hvor stort et tab, det er for dem.

For Ellen Roug er det også et stort tab for lokalsamfundet, men for hende handler det mere om, at Fanø Brugsforening står uden konkurrence.

- Det er ikke godt for en ø som Fanø, at der ikke er konkurrence herover, siger hun.

Tilbage på øen er Rindby Supermarked, der kun har sæsonåbent, og Fanø Brugsforeningens to supermarkeder i henholdsvis Nordby og Sønderho. Herudover er der luftet planer om at opføre et nyt discountsupermarked i Nordby.

Fanø Sparekasse påpeger over for JydskeVestkysten, at Ellen Roug selv har erklæret sig konkurs, men ønsker ikke at udtale sig om samarbejdet. I stedet henviser man til boets kurator og kommer med en generel kommentar.

- Generelt kan det oplyses, at sparekassens indtjeningsgrundlag naturligvis kommer af vores medvirken til, at hjulene kører for øens erhvervsvirksomheder. Vi strækker os langt for at finde brugbare løsninger for kunder, som på den ene eller anden måde er kommet i en økonomisk klemme, siger direktør Henning Balle.