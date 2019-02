Taxigruppen på Fanø har samlet penge ind, og er kommet med et konkret forslag til en ny aftale om taxakørsel på Fanø. Det indebærer, at Fanø kommune skal ud af aftalen med Esbjerg Taxa. Et brud, der koster kommunen 370.000 kroner og kan give dem en mulig retssag på halsen.

Fanø: Det er ikke kun, når vestenvinden blæser for fuld styrke, at bølgerne ud fra Fanøs kyst går højt. Det gør de også, når snakken falder på øens taxakørsel - eller mangel på samme.

I 2017 meldte Fanø sig ud af Sydtrafik, og sendte i stedet kørslen i udbud. Det udbud vandt Esbjerg Taxa og De Blå Busser, mens Fanø Taxa måtte nøjedes med dele af de visiterede opgaver. Det betød, at øens lokale vognmand ikke længere kunne få det til at løbe rundt. Siden den 8. oktober har der derfor ikke været taxa på øen til stor utilfredshed for borgere og erhvervsliv.

Nu er Fanøs taxigruppe kommet med et konkret forslag til, hvordan der fremover kan være taxabetjening på Fanø. Det indeholder, at kommunen skal ophæve den nuværende aftale med Esbjerg Taxa. Det vil koste Fanø Kommune 370.000 kroner at ophæve aftalen to år før tid. Oveni kan Esbjerg Taxa anlægge en retssag mod kommunen for tabt indtjening. Dermed kan en ny taxaordning blive en dyr fornøjelse. Men Kirsten Poulsen fra taxigruppen står fast på, at kommunen skal ud af aftalen.

- Kommunen skal afbryde aftalen med Esbjerg Taxa. Kommunen må betale det, det koster, for der skal være taxa til den sidste færge. De erhvervsdrivende på øen lider hårdt under, at der ikke er taxa på øen, siger Kirsten Poulsen.

Taxigruppen har indsamlet 1.350 underskrifter, 400.000 kroner samt fremlagt en plan for, hvordan taxabetjeningen på Fanø skal løbe rundt. En vognmand skal stå for både taxakørsel og den kommunalt visiterede kørsel.