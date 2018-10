Fanø-frisør gik mod strømmen i Italien

- Jeg er nok lidt af en nørd, for jeg er også typen, der kan sidde og se hårvideoer på min telefon, når der lige er et hul, og jeg elsker at sparre med andre frisører og lære nyt. Det er fantastisk at arbejde med hår, og danske kvinder er generelt rigtig moderigtige og tit med på at prøve noget nyt. Jeg mener ikke, at hår altid behøver blive farvet. Et gråt naturligt hår kan være lige så smukt som et mørkt hår, siger Melanie Maass, der året rundt har kalenderen godt booket op, og hun har kunder helt fra London og Norge. Foto: André Thorup