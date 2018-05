Fanø-festival satte publikumsrekord

Fanø: 2018-udgaven af festivalen Fanø Vesterland blev en kæmpe succes og satte publikumsrekord. Det oplyser festivalens tovholder, Jesper Møller.

Fredag blev - modsat tidligere år - en publikumsmagnet og trak over 2.600 festivalgæster til øen. Lørdag valgte lidt under 3.000 borgere at nyde musikken og den glade stemning på festivalpladsen.

- Vi fik totalt udsolgt til festivalen. Det er første gang, vi har oplevet det, og jeg har svært ved at få armene ned af bar begejstring, lød det lørdag aften fra en veltilpas festivalarrangør.

Han oplyser, at fredagens billetsalg lå to tredjedele over det billetsalg, man plejer at have om fredagen.

JydskeVestkysten besøgte festivalen fredag, og her var der stor publikumsros til et nyt koncept.

Norske Thomas Dybdahl optrådte på teltscenen med en intim koncert. Baren i teltet var lukket, og det var forbudt at snakke højlydt.

Lørdag fortsatte festivalen de "blide" takter og bød blandt andet på yoga.

Derudover bød festivalen naturligvis på et væld af kendte musiknavne - for fuld udblæsning.